Pháp bán cho Ấn Độ 36 máy bay chiến đấu đa năng Rafale

Máy bay bắt đầu được giao vào năm 2019. AFP đưa tin văn phòng tổng thống Pháp thông báo Tổng thống François Hollande đã yêu cầu bộ trưởng Quốc phòng sang Ấn Độ với nhiệm vụ như trên.





Báo chí Ấn Độ đưa tin trước đó, cuộc họp ngày 21-9 của Ủy ban An ninh do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì đã phê duyệt lần cuối cùng đối với hợp đồng mua 36 máy bay Rafale của Pháp với giá 7,87 tỉ euro. Các hãng của Pháp liên quan đến hợp đồng gồm có Dassault Aviation, Thales (điện tử), Safran (động cơ) et MBDA (vũ khí) và hàng chục nhà thầu phụ.

Hợp đồng bán 36 máy bay Rafale cho Ấn Độ theo sau hợp đồng bán 24 máy bay Rafale cho Ai Cập và Qatar sẽ mang lại nguồn ngoại hối cho Pháp hàng chục năm. Trước đó, hợp đồng bán máy bay Mirage 2000 cho Ấn Độ ký vào đầu những năm 1980 tiếp tục phát sinh lợi ích kinh tế và tài chính kéo dài suốt 35 năm sau.