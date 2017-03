Pháp chú ý đến biển Đông

Chương trình quân sự Pháp giai đoạn 2014-2019 dự kiến chi 162,4 tỉ euro (181 tỉ USD) cho quốc phòng, trong đó một phần đáng kể sẽ dùng để tăng sức mạnh hải quân. Ngoài ra, đạo luật về chương trình quân sự 2014 nêu rõ từ năm 2024-2025, hải quân Pháp sẽ tăng tốc phát triển để đóng góp cho hòa bình và an ninh toàn cầu, đặc biệt chú ý đến an ninh ở Ấn Độ Dương cũng như kiểm soát rủi ro ở Nam Á. Sức mạnh răn đe của Pháp gồm sáu tàu ngầm động cơ hạt nhân, bốn tàu ngầm tên lửa đạn đạo được trang bị tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. ______________________________ Châu Âu không thể dùng chủ nghĩa khủng bố, nước Nga hiếu chiến và vấn đề khủng hoảng di cư làm cái cớ để quên đi các nghĩa vụ quốc tế của mình. TS MICHAEL JOHN WILLIAMS ở ĐH New York