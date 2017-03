Pháp công bố tài liệu mật

● Bộ Ngoại giao Cuba kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ và Đại hội đồng LHQ nỗ lực ngăn chặn tấn công Syria, ông Ban Ki-moon phải trực tiếp can thiệp và Quốc hội Mỹ không nên thông qua nghị quyết đánh Syria. ● Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha tuyên bố hành động can thiệp quân sự của quốc tế vào Syria phải được tiến hành trong khuôn khổ nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ. ● Từ nay đến ngày 9-9, một đoàn nghị sĩ Nga sẽ đến Mỹ để đối thoại trực tiếp với Quốc hội Mỹ về tình hình Syria. Tổng thống Nga đã khen ngợi sáng kiến này. ● Người phát ngôn thủ tướng Anh tuyên bố chính phủ không hề dự tính sẽ triệu tập Quốc hội bỏ phiếu lần thứ hai về quyết định đánh Syria. Tuần trước Quốc hội đã bỏ phiếu phản đối nghị quyết tấn công Syria.