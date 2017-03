Pháp để quốc tang 3 ngày sau vụ công dân bị chặt đầu

Tổng thống Hollande nói: "Herve Gordel bị sát hại do anh ấy là người Pháp. Đối phó với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng này, cần phải có sự quyết tâm, sự điềm tĩnh và cảnh giác để bảo vệ các công dân và kiều dân Pháp."



Herve Gordel, hướng dẫn viên leo núi 55 tuổi, bị nhóm vũ trang Jund al-Khilifa - có liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria - bắt cóc ở Tizi Ouzou, miền Đông Algeria.



Vụ việc diễn ra sau khi IS kêu gọi các chân rết của tổ chức này tấn công vào những người Phương Tây thuộc các quốc gia tham gia liên minh chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này.



Trước đó, hôm 19/9 Pháp đã tiến hành đợt không kích đầu tiên để phá hủy các mục tiêu của nhóm IS ở Iraq./.