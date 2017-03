Pháp không kích địa điểm trữ dầu IS đầu năm mới

"Tôi đã được thông báo về các hoạt động diễn ra trong đêm nhắm đến các địa điểm trữ dầu. Chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch này" - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết trong chuyến thăm năm mới tới một căn cứ không quân ở Jordan, nơi có khoảng 250 quân nhân Pháp được triển khai.

AFP dẫn một nguồn tin quân sự có liên hệ với căn cứ cho hay các cuộc không kích đầu năm 2016 của Pháp đã được tiến hành bởi hai chiến đấu cơ Mirage 2000 vào khoảng 2 giờ sáng hôm 1-1.

Pháp là một thành viên chủ chốt của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu - lực lượng đang tiến hành các cuộc không kích nhắm đến các vị trí IS ở Iraq và Syria.



Pháp không kích các mục tiêu IS hôm 23-11-2015. Ảnh: AFP

Chiến dịch không kích của Pháp đã được tăng cường kể từ sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11-2015. Các đợt ném bom tập trung nhắm vào cơ sở hạ tầng IS dùng để lưu trữ và tinh chế dầu - "nguồn sống" của nhóm này.

Ngoài ra, hai máy bay khác đã cất cánh từ căn cứ ở Jordan vào sáng 1-1 để phục vụ hỗ trợ cho lực lượng Peshmerga của người Kurd, đang chiến đấu chống IS quanh thị trấn Sinjar, miền Bắc Iraq. Các máy bay đã trở lại căn cứ sau năm giờ.

Tên căn cứ trên hiện không được tiết lộ. Các thiết bị quân sự khác của Pháp trong khu vực bao gồm tàu sân bay Charles de Gaulle, hiện đang hoạt động tại vùng Vịnh và sáu máy bay Rafale ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Theo AFP, Pháp tiến hành hơn 390 cuộc không kích nhắm đến IS trong suốt 710 nhiệm vụ vào năm 2015. Nước này cũng tăng cường yểm trợ rộng rãi cho lực lượng người Kurd và quân đội Iraq - các lực lượng đang chiến đấu chống IS.