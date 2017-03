Pháp mở chiến dịch không kích ở Iraq

- Ngày 14-9, Hội đồng Bảo an LHQ ra thông cáo yêu cầu các nước hợp tác với Anh đưa bọn hành hình con tin David Haines ra trước pháp luật. Thông cáo yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho các con tin bị khủng bố bắt giữ. - Al Qaeda đã phát thông cáo khẳng định Al Qaeda không lép vế vì phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Hôm 13-9, một nhóm vũ trang ở Algeria tuyên bố ly khai với Al Qaeda và tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo. - Ngày 15-9, Giáo chủ Iran Ali Khamenei tiết lộ Mỹ thông qua đại sứ ở Iran đã đề nghị Iran hợp tác chống Nhà nước Hồi giáo và ông đã từ chối. Sau đó, ngoại trưởng Mỹ trao đổi với ngoại trưởng Iran thì ông này cũng đã từ chối. _____________________________________ 26 nước tham dự hội nghị Paris gồm Pháp, Iraq, Nga, Mỹ, Canada, Anh, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Na Uy, Đan Mạch, Cộng hòa Czech, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Nhật, Trung Quốc. Hầu hết các nước cử ngoại trưởng tham dự. Trong các tổ chức quốc tế có LHQ, Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả Rập. Cần phải can thiệp nhanh vì đã trễ. Nếu can thiệp và yểm trợ cho Iraq chậm trễ, có thể bọn Nhà nước Hồi giáo sẽ chiếm cứ lãnh thổ thêm nữa. Tổng thống FUAD MASUM

trả lời đài phát thanh Pháp Europe 1