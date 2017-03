Pháp mừng Giáng sinh trong nỗi lo khủng bố

Ông đề nghị trong thánh lễ ngày 24 và 25-12, các giáo dân nên mở áo khoác và mở túi xách mang theo ở lối vào nhà thờ để được kiểm tra.





Tại Pháp có 45.000 nhà thờ Công giáo, 4.000 nhà thờ Tin lành và khoảng 150 nhà thờ Chính thống giáo. Do đó đài truyền hình France 2 nhận định không thể nào bảo đảm an ninh hết tất cả điểm thờ tự mà chỉ có thể tăng cường cảnh giác hơn nữa.

Hội đồng Giám mục Pháp thông báo sẽ kín đáo tăng cường an ninh. Dù vậy ở Toulouse, một số họ đạo cho biết sẽ không kiểm tra giáo dân dự thánh lễ với lý do họ không có nghiệp vụ cảnh sát, bảo vệ an ninh là việc của nhà nước và thông điệp trong lễ Giáng sinh là thông điệp tình yêu thương chứ không phải sự sợ hãi.