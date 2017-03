Pháp thừa nhận triển khai lực lượng đặc nhiệm ở Syria

Đài truyền hình TP1 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận chiến dịch phản công IS ở Minbej (tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria) có nhiều nước ủng hộ, trong đó có Pháp. Quân số đặc nhiệm Pháp chưa rõ bao nhiêu. Chiến dịch tấn công IS ở Minbej có không quân của liên minh do Mỹ đứng đầu yểm trợ nhằm cắt đứt tuyến đường cung cấp cho IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến giờ Pháp chỉ thừa nhận có triển khai lực lượng đặc nhiệm Pháp ở lãnh thổ người Kurd tại Iraq với quân số khoảng 150 người. Nhiệm vụ là hướng dẫn phát hiện và gỡ mìn, đồng thời điều khiển pháo 20 mm do Pháp cung cấp. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết lực lượng Pháp ở Iraq và Syria không trực tiếp can thiệp, do đó không chiến đấu trực tiếp với IS. Đến nay Pháp đã triển khai khoảng 400 binh sĩ đặc nhiệm ở 17 nước, nhất là ở khu vực dưới sa mạc Sahara.





Trong khi đó tại Iraq, do IS đang bị vây hãm ở Iraq cũng như ở Syria nên IS đã tăng cường trả đũa bằng các vụ đánh bom tự sát kinh hoàng. Ngày 9-6, IS đã nhanh chóng lên tiếng nhận trách nhiệm hai vụ đánh bom tự sát tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực thủ đô Baghdad.

AP đưa tin đầu tiên một ô tô chở chất nổ đã lao vào chốt kiểm soát quân sự tại Taji cách Baghdad khoảng 20 km làm 12 người chết và 28 người bị thương (ảnh).

Kế tiếp, một ô tô gài bom phát nổ trong khu phố thương mại có đông đảo người Hồi giáo dòng Shiite cư trú ở Baghdad. Trong vụ nổ này có 15 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Đầu tháng 5, chỉ trong một ngày IS đã tổ chức ba vụ tấn công ở Sadr City làm gần 100 người thiệt mạng.