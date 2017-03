Pháp tịch thu hộ chiếu để ngăn ngừa sang Syria

Ngày 23-2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve thông báo đã có sáu công dân bị tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước và sắp tới sẽ có thêm khoảng 40 người nữa. Ông giải thích các công dân Pháp sang Iraq và Syria phạm tội ác thì khi trở về nước có thể tiến hành khủng bố với quy mô lớn hơn.

Sáu đối tượng nêu trên được phát hiện do gia đình báo tin qua đường dây nóng của Bộ Nội vụ hoặc do Tổng cục An ninh nội địa điều tra. Theo AFP, sáu đối tượng này là nam giới 23-28 tuổi. Tên của họ sẽ được chuyển cho hệ thống lưu trữ Schengen để quản lý. Họ sẽ được cấp biên lai thay thẻ căn cước.

Luật quy định thời gian tịch thu hộ chiếu và thẻ căn cước kéo dài sáu tháng. Sau đó thời gian này có thể được gia hạn đến hai năm nếu có lý do để tin rằng cá nhân có liên quan “dự tính ra nước ngoài để tham gia khủng bố” hoặc “có mặt tại địa bàn hoạt động của các tổ chức khủng bố”.

Pháp là một trong các quốc gia chủ yếu có số đông công dân sang Syria tham gia khủng bố. Bước đầu xác định gần 1.000 người muốn xuất cảnh tham gia thánh chiến, đang quá cảnh, đã đến địa bàn của bọn khủng bố hay từ đó đã trở về nước. Số công dân Pháp có mặt tại Syria là 376 người.

Tại Úc, ngày 23-2, Thủ tướng Tony Abbott cho biết luật về quốc tịch sẽ được sửa đổi nhằm tước quốc tịch đối với các cá nhân liên quan đến khủng bố hoặc cắt quốc tịch Úc đối với đối tượng mang hai quốc tịch.

H.DUY