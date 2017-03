Phát hiện 2 ngôi mộ tập thể IS chôn hơn 100 người tại Iraq

Các đơn vị Peshmerga thuộc lực lượng Kurd tại Iraq cho biết họ đã phát hiện xương, tóc và đồ dùng cá nhân sau khi tiến hành khai quật một ngôi mộ tập thể ở phía đông thị trấn Sinjar (Iraq). Trong mộ là thi thể của 76 người, bao gồm những phụ nữ ở độ tuổi trẻ.



Theo báo cáo, cuộc tấn công do IS tiến hành diễn ra cách đây đúng ba tháng. Dựa trên lời kể từ một số cô gái thoát khỏi vụ giết hại kinh hoàng này, nhiều người Yazidi đã bị chúng sát hại dã man.

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm bằng chứng về hành động của chúng. Những bằng chứng này cần phải được ghi chép và ghi nhận" - Qassim Simo, người đứng đầu bộ phận tình báo địa phương, nói với tờ Al Jazeera.



Địa điểm hai ngôi mộ tập thể vừa được phát hiện tại thị trấn Sinjar. Ảnh: SPUTNIK

Tuy nhiên, một số bằng chứng có thể đã bị mất do các đợt pháo kích nặng từ lực lượng Peshmerga và các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Một trở ngại khác đối với cuộc điều tra là còn nhiều bom mìn mà IS đã đặt rải rác trên khắp khu vực.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik dẫn nguồn AFP cho biết một ngôi mộ tập thể khác, chứa gần 60 thi thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em người Yazidi đã được phát hiện ở phía tây thị trấn Sinjar hôm 15-11.

Các quan chức địa phương cho biết đây không phải là những ngôi mộ tập thể đầu tiên được phát hiện tại các khu vực được giải phóng từ tay IS. Có khả năng hàng trăm ngôi mộ tập thể sẽ được phát hiện khắp khu vực Sinjar.



Một số đồ dùng cá nhân được phát hiện tại ngôi mộ tập thể ở phía đông thị trấn Sinjar nơi có gần 80 thi thể phụ nữ. Ảnh: SPUTNIK

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 5.000 trẻ em, phụ nữ và đàn ông đã bị IS giết hại kể từ hè năm 2014, khi IS đánh chiếm khu vực, tiến hành cưỡng hiếp và giết hại hàng ngàn người dân địa phương.

Dân tộc thiểu số Yazidi theo một dòng tôn giáo cổ đại có nguồn gốc từ Zoroastrianism. Các chiến binh thánh chiến IS xem tôn giáo này là dị giáo và không ngừng sát hại họ.

Thị trấn Sinjar đã bị IS đánh chiếm hồi tháng 8-2014. Tuy nhiên, hôm 13-11-2015, Hội đồng An ninh Khu vực người Kurd cho biết các đơn vị Peshmerga thuộc lực lượng Kurd đã phát động một cuộc tấn công dữ dội và lấy lại thị trấn này từ tay IS.