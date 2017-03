Phát hiện 24 thi thể ở biên giới Malaysia -Thái Lan

Trong khi đó, theo tờ The Star (Malaysia), số thi thể trên được cho là của người Rohingya và Bangladesh. Họ thiệt mạng có thể do thiếu dinh dưỡng hoặc bị lạm dụng.



“Gần đây trời mưa rất to và những trận mưa như trút nước đã cuốn trôi đất nên số thi thể này mới nổi lên. Chúng tôi không biết số thi thể này được chôn bao lâu hay liệu có một khu trại quá cảnh nào ở đó hay không” – tờ The Star dẫn lời chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Malaysia -Shahidan Kassim cho biết.



Nhân viên cứu hộ và quan chức pháp y đưa một thi thể ra khỏi ngôi mộ tập thể (Ảnh: Reuters)

Đây không phải lần đầu một ngôi mộ tập thể tình nghi là nạn nhân của nạn buôn người được tìm thấy trong khu vực. Tháng 5-2015, nhà chức trách đã tìm thấy 139 ngôi mộ như vậy.

Người Rohingya là một nhóm bộ tộc Hồi giáo. Đông đảo người Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar để vào Malaysia, Indonesia và Thái Lan nhằm tránh nạn đàn áp nhưng lại thường rơi vào tay bọn buôn người.