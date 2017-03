Phát hiện bưu kiện có bom gửi tổng thống Pháp

Bưu kiện thứ tư gửi đến đại sứ quán Mexico đã phát nổ tại công ty giao nhận hàng hóa. Một nhân viên nữ bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can và cho rằng vụ việc không liên quan đến Al-Qaeda.

Cùng ngày, Yemen đã ban hành các biện pháp đặc biệt về lục soát toàn bộ hàng hóa và bắt giữ nghi can. Hôm trước đó, cô Hanan Samawi, nữ sinh viên tin học ĐH Saana, đã được trả tự do (cô bị nghi gửi bưu kiện có bom sang Mỹ). Khoảng 500 sinh viên đã biểu tình đòi trả tự do cho cô.

Ngày 1-11, Đức quyết định cấm toàn bộ máy bay chở khách bay từ Yemen đến Đức sau lệnh cấm máy bay chở hàng. Hải quan New Zealand và Úc quyết định tăng cường kiểm tra mọi bưu kiện từ nước ngoài, đặc biệt từ Trung Đông. Philippines cũng tăng cường kiểm tra bưu kiện vận chuyển bằng đường hàng không.

Từ ngày 31-10, mọi hãng hàng không vận tải thương mại và bưu điện Mỹ đã ngưng phát bưu kiện từ Yemen chuyển đến Mỹ.

Cố vấn tổng thống Mỹ về an ninh nội địa và chống khủng bố John Brennan nhận định hai bưu kiện có bom và quả bom trong quần lót tên Umar Farouk Abdulmutallab (tên thực hiện âm mưu đánh bom máy bay Mỹ ngày Giáng sinh năm 2009) đều do tên chuyên gia chất nổ Hassan al-Asiri chế tạo.

THIÊN ÂN (Theo Los Angeles Times, Reuters, USA Today)