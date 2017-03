Phát hiện con gái 3 tuổi bị xâm hại nhờ dạy con giới tính

Nhờ dạy con gái 3 tuổi về “quy tắc đồ lót” mà Rachel, một bà mẹ người Anh đã phát hiện con gái mình bị người bạn tin cậy của gia đình lạm dụng. Kể lại câu chuyện đã xảy ra với con gái mình, người mẹ này vẫn không thôi tức giận và hoảng hốt.

Rachel đã vô cùng choáng váng khi cô con gái nhỏ của mình, Hannah (giấu tên) tình cờ tiết lộ cho mẹ nghe rằng vùng kín của cô bé đã bị Ron Wood, một người bạn rất tin cậy của gia đình chạm vào.

“Tôi đã không nghĩ rằng phải nói chuyện với Hannah về tình trạng lạm dụng tình dục cho đến khi con bé được 3 tuổi vì theo tôi, đơn giản trước đó, Hannah còn quá bé và mọi chuyện sẽ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Hôm đó, khi con được 3 tuổi, tôi mới quyết định dạy con về “Qui tắc đồ lót”.

Tôi nói với con là “Khi con đã mặc đồ lót vào, chỗ đó là dành riêng cho con. Không ai có thể chạm vào đó”. Tôi chờ đợi Hannah nói “dạ” một cách đơn giản. Vậy nhưng con bé lại nói “Nhưng chú Ron đã cho tay vào chỗ đấy của con”, Rachel kể lại.

Trong sự hoài nghi, Rachel và chồng cô, Mark (giấu tên) đã hỏi con gái thật cẩn thận về những gì Ron đã làm với cô bé. Cặp đôi này đã thân thiết với Ron 10 năm nay nhưng chưa bao giờ biết rằng Ron đã từng ở nhà một mình với Hannah khi gã đến thăm gia đình họ.

“Chúng tôi gặp Ron và vợ của hắn rất nhiều lần. Từ những gì Hannah kể cho chúng tôi nghe, Ron thường tận dụng mọi cơ hội để có được vài phút ở một mình với Hannah và lạm dụng bé. Ron thường rủ Hannah chơi trốn tìm và hay trốn cùng con bé trong phòng ngủ và làm chuyện đó. Hannah nói với chúng tôi rằng Ron đã làm rất nhiều lần”.





Ron, 60 tuổi, sau đó đã bị đi tù 8 năm vì tội lạm dụng tình dục. Hannah phải mất một thời gian dài sau đó mới có thể hồi phục tâm lý sau một chuỗi dài những buổi kiện cáo và ra tòa làm chứng để luật pháp trừng trị kẻ lạm dụng mình.

Rachel, mẹ của Hannah hiện giờ đang làm việc cho một tổ chức có nhiệm vụ kêu gọi các bậc phụ huynh hãy sớm nói với con mình về “Qui tắc đồ lót”.

“Tôi biết nhiều phụ huynh ngại nói chuyện với con về vấn đề này. Tuy nhiên đừng quan trọng hóa nó quá. Hãy nói với con đơn giản như một cuộc trò chuyện bình thường hàng ngày.”

Câu chuyện của người mẹ Anh nói trên là một kinh nghiệm không mong muốn cho tất cả các bà mẹ, song đây cũng là một cảnh báo giúp các bà mẹ tránh cho cô con gái nhỏ của mình không bị lạm dụng, xâm hại.

Cùng dạy con về “quy tắc đồ lót” để bé biết tự bảo vệ mình.

Qui tắc đồ lót – PANTS rules

P – Private : Riêng tư

Hãy nói với trẻ rằng không một ai có thể được nhìn hay chạm vào vùng kín của bé. Một số người như bác sĩ, y tá hay bố mẹ có thể. Tuy nhiên những người đó phải giải thích được cho con là họ cần chạm vào để làm gì. Và cần có sự đồng ý của con trước khi thực hiện.

A – Always remember your body belongs to you : Luôn nhớ cơ thể con thuộc về con

Để trẻ biết rằng cơ thể trẻ thuộc về chính bé. Không ai có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể bé mà khiến bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ cần biết nói “Không”.

N – No means no: Không là không

Cần khiến trẻ nhận thức được rằng trẻ có quyền nói “không” với những động chạm bé không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.

T – Talk: Nói về những điều bí mật khiến con buồn

Cha mẹ cần giải thích cho con về sự khác biệt giữa những bí mật ‘tốt’ và ‘xấu’. Những câu như “Đây là bí mật của riêng hai chú cháu mình’ thường là các những kẻ lạm dụng khiến trẻ con cảm thấy lo lắng và sợ không dám kể cho ai khác nghe. Những bí mật ‘tốt’ có thể là món quà hay bữa tiệc. Những bí mật ‘xấu’ là cái khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Con cần nói ra.

S – Speak up: Lên tiếng

Nói với con khi nào bé cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, bé nên lên tiếng với người bé tin tưởng. Không nhất thiết phải là bố mẹ. Đó có thể là chị gái, hay cô giáo…

Theo afamily