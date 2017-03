Phát hiện... lựu đạn trên máy bay của Thủ tướng Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, các thành viên tổ bay tìm thấy lựu đạn ở khoang hạng thương gia và đã thông báo ngay với giới chức an ninh sau khi máy bay hạ cánh xuống thành phố Jeddah của Saudi Arabia.Trả lời phỏng vấn của AFP, một quan chức Air India xác nhận có "một vật thể tình nghi được tìm thấy trên máy bay" nhưng vật đó "vô hại." Quan chức trên cũng cho biết công tác điều tra đã được bắt đầu.Trong khi đó, nhật báo Indian Express của Ấn Độ dẫn lời một quan chức Air India giấu tên cho biết vật thể tìm thấy là vỏ nhựa của một quả lựu đạn được sử dụng trên máy bay trong các cuộc diễn tập chống khủng bố.Máy bay nói trên là một chiếc Boeing 747 của Air India, được sử dụng làm máy bay dự phòng khẩn cấp cho Thủ tướng Modi trong chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ ngày 26/9 vừa qua. Máy bay đỗ tại sân bay quốc tế New Delhi từ thời điểm ông Modi rời Ấn Độ và chỉ được sử dụng trở lại sau khi ông về nước đêm 2/10.Hồi tháng Một vừa qua, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã loại Air India ra khỏi bảng xếp hạng các hãng hàng không an toàn hàng đầu. Quyết định được đưa ra dựa trên kết quả cuộc thanh tra năm 2013, trong đó FAA phát hiện Air India có tới 31 vấn đề đáng lo ngại mà một trong số đó là thiếu thanh tra an ninh chuyên nghiệp./.

Theo vietnam+