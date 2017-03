Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Indonesia gặp nạn

Người thân của hành khách trên chuyến bay gặp nạn chờ thông tin (Ảnh: AP)

Trả lời hãng tin Antara, ông Yunus Wally lãnh đạo cảnh sát địa phương cho biết: “Một máy bay của lực lượng Chiến dịch Hàng không Phối hợp (ÂM) đã báo cáo phát hiện một mảnh vỡ máy bay gần thác nước Oksop”. Ông cũng cho biết, một đội cứu hộ đang chuẩn bị tiếp cận khu vực nghi là nơi máy bay rơi.

Theo hãng tin Reuters, hãng dịch vụ hàng không Trigana đã bị Liên minh Châu Âu liệt vào “danh sách cấm” do có nhiều lỗ hổng về an toàn và quy chuẩn hàng không. Theo Mạng lưới An toàn Hàng không, hãng này đã có đến 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1991.

Theo quan chức của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia (BASARNAS) của Indonesia, toàn bộ 54 người trên chuyến bay gặp nạn này 16-8 qua đều là người Indonesia. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có người sóng sót sau vụ tai nạn.