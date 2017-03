Phát hiện Trung Quốc xây căn cứ trực thăng trái phép ở Hoàng Sa

The Diplomat cho hay hình ảnh vệ tinh cho thấy việc nạo vét và bồi đắp trái phép của Trung Quốc tại hai địa điểm mới ở nhóm đảo An Vĩnh thuộc quần đảo Hoàng Sa, cách căn cứ quân sự do Trung Quốc xây dựng tại đảo Phú Lâm khoảng 15 km về phía Bắc-Đông Bắc.



Trung Quốc nạo vét và bồi đắp trái phép tại đảo Bắc. (Ảnh: The Diplomat)

Các hình ảnh cũng cho thấy một căn cứ trực thăng đang được xây dựng ở đảo Quang Hòa. Động thái này cho thấy Bắc Kinh có thể phát triển một mạng lưới các căn cứ ở biển Đông để hỗ trợ các trực thăng tác chiến chống tàu ngầm, chẳng hạn như việc triển khai trực thăng ASW Z-18F gần đây.

Việc nạo vét gần đây nhất, mà bắt đầu vào khoảng sau ngày 2-12-2015, đang tạo ra một khu vực địa hình mới trên bãi đá giáp đảo Bắc. Cách đảo Bắc khoảng 5,5 km về phía Tây Bắc là đảo Cây. Một loạt các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc nạo vét tại đảo Cây bắt đầu vào khoảng sau ngày 18-10-2015. Tại đây, Trung Quốc đang bơm trầm tích vào một khu vực đất mới lấp.



Trung Quốc nạo vét và bồi đắp trái phép tại đảo Cây. (Ảnh: The Diplomat)

Ngoài việc mở rộng các cơ sở tại đảo Phú Lâm, Trung Quốc đã hút cát từ đáy biển để tăng 50% diện tích của đảo Quang Hòa trong nhóm đảo Lưỡi Liềm, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tại đây, Trung Quốc đã mở rộng một bến cảng và hiện đang xây một căn cứ trực thăng, với tám khu vực hạ cánh đã được xây xong và bốn khu vực khác có khả năng được hoàn thành sớm.

Đây là lần đầu tiên xuất hiện báo cáo về căn cứ trực thăng mới này. Căn cứ trực thăng mà Trung Quốc đang xây có thể báo hiệu một bước tiến trong năng lực chống tàu ngầm của Trung Quốc ở biển Đông.



Đảo Quang Hòa trước và sau khi Trung Quốc "nhúng tay" vào. (Ảnh: The Diplomat)

Một mạng lưới các căn cứ trực thăng và các điểm dừng tiếp nhiên liệu nằm rải rác trên biển Đông sẽ giúp một máy bay trực thăng chẳng hạn như Z-18F tiếp cận vùng biển khu vực chỉ trong vòng hai giờ.

Những diễn biến gần đây tại đảo Cây, đảo Bắc, và đảo Quang Hòa cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường hiện diện ở quần đảo Hoàng Sa, trong khi tiến hành xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam bất chấp luật pháp quốc tế.