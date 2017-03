Phe áo đỏ chuẩn bị biểu tình: Thaksin đổ dầu vào lửa

Hôm nay (11-3), Luật An ninh nội địa chính thức được áp dụng tại thủ đô Bangkok và bảy tỉnh lân cận ở Thái Lan. Hôm trước đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã chủ trì cuộc họp với Bộ Tư lệnh An ninh nội địa để rà soát lại các phương án bảo vệ an ninh.

Dự họp có các tư lệnh bộ binh, hải quân, không quân, cảnh sát hoàng gia, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và các bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, Tư pháp.

Bộ Tư lệnh An ninh nội địa đã thành lập Ủy ban An ninh do Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đứng đầu giữ nhiệm vụ phối hợp với phe áo đỏ ngăn chặn bạo lực trong biểu tình. Ngoài Luật An ninh nội địa, Quốc hội đã cho phép Bộ Tư lệnh An ninh nội địa áp dụng thêm 17 luật khác về an ninh.

Ngày 10-3, lực lượng an ninh đã chuẩn bị sẵn sàng trong khi phe áo đỏ đã tập dượt biểu tình tại tỉnh Nakhon Ratchasima ngày 5-3. Ảnh: BANGKOK POST, REUTERS

Trong thời gian biểu tình, lực lượng an ninh chỉ trang bị dùi cui. Lực lượng phản ứng nhanh được mang súng và chỉ được triển khai trong trường hợp thật khẩn cấp.

Ngày 10-3, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ nước ngoài đã gửi tin nhắn điện thoại cho những người ủng hộ kêu gọi tham gia biểu tình. Tin nhắn có câu: “Ngày 14-3, dân chủ và công lý sẽ trở lại vì tương lai con em chúng ta”.

Hai con gái ông đã rời Thái Lan sang Berlin (Đức). Người vợ cũ và con trai ông đã sang Hong Kong hai ngày trước. Đảng Vì người Thái cho biết vợ con ông rời Thái Lan vì sợ bị bắt làm con tin nếu biểu tình biến thành bạo lực.

Trước đó, tại phiên họp Quốc hội ngày 9-3, Thủ tướng Vejjajiva đã yêu cầu trong suốt thời gian biểu tình, các thành viên chính phủ (ba phó thủ tướng và sáu bộ trưởng) giữ liên lạc và họ sẽ được triệu tập để hội ý ban hành sắc lệnh khẩn cấp nếu các cơ quan chính phủ bị tấn công.

Thủ tướng và một số thành viên nội các có thể sẽ tạm lánh ở nơi an toàn trong thời gian biểu tình. Các bộ trưởng và chủ tịch Quốc hội đã nhận được chỉ thị tăng cường an ninh tại trụ sở.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã đề nghị phe áo vàng thuộc Liên minh Nhân dân vì dân chủ không can thiệp vào biểu tình của phe áo đỏ. Phe áo vàng khẳng định sẽ án binh bất động. Phe áo vàng nhận xét đợt biểu tình lần này của phe áo đỏ sẽ tạo áp lực lên dân chúng hơn với chính phủ và có thể gây tác dụng ngược trong dân.Người dân Bangkok mà đặc biệt là dân hai quận Nang Lerng và Din Daeng (nơi có hai người chết và nhiều người bị thương vì bạo lực biểu tình ngày 13-4-2009) đã tổ chức nhiều hoạt động phản đối bạo lực.

Chính phủ quyết định không thông báo ngày 12-3 là ngày nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến sinh hoạt và tâm lý người dân. Đại sứ quán nhiều nước, các cơ quan truyền thông và các tổ chức hoạt động vì hòa bình đã lên tiếng kêu gọi phe áo đỏ cũng như chính phủ kiềm chế và tôn trọng các quyền theo hiến pháp.

Tổng biên tập báo Thai Post đã chỉ đạo canh gác tòa soạn 24/24 giờ và đề nghị cảnh sát thường xuyên kiểm tra. Tập đoàn Truyền hình Nation đã phối hợp chặt với cảnh sát để bảo vệ tòa soạn. Báo The Nation sẽ sơ tán người trong thời gian biểu tình. Tổng biên tập báo Manager Daily đã nhận được tin ông là mục tiêu tấn công của phe áo đỏ nhưng ông tự tin mình có kinh nghiệm đối phó.

ĐĂNG KHOA (Theo Bangkok Post, The Nation)