Phi cơ Mỹ và Trung Quốc áp sát nhau ở biển Đông

Máy bay P-3 của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, một quan chức Mỹ ngày 9-2 cho biết vụ việc xảy ra hôm 8-2. Khi đó, một phi cơ P-3 của hải quân Mỹ và một máy bay quân sự Trung Quốc bay cách nhau chỉ 305 m ở khu vực gần bãi cạn Scarborough, nằm giữa Philippines và Trung Quốc. Hải quân Mỹ tin vụ việc chỉ là do vô tình.

Vị quan chức trên cho biết thêm, những lần tiếp xúc tương tự giữa máy bay Mỹ và Trung Quốc hiếm khi xảy ra. Trong năm 2016, phi cơ hai nước chỉ chạm trán nhau hai lần. Đó là vụ máy bay trinh sát RC-135 của không quân Mỹ bị chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc đánh chặn trên biển Hoa Đông hôm 6-6. Giới chức Mỹ mô tả đây là vụ “đánh chặn không an toàn”. Vụ thứ hai là hôm 17-5, hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc áp sát nguy hiểm với máy bay do thám EP-3 của Mỹ trên biển Đông, theo The Diplomat.