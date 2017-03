Phiến quân Bắc Caucasus là thủ phạm?

Ngày 25-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: “Chúng tôi hết sức phẫn nộ được tin về vụ đánh bom tại sân bay Domodedovo (Moscow, Nga) ngày 24-1 làm nhiều người chết và bị thương. Việt Nam cực lực lên án hành động khủng bố dã man này và tin tưởng rằng những kẻ thủ phạm sẽ bị trừng trị thích đáng. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi điện tới Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chuyển lời chia buồn sâu sắc tới nhà nước, nhân dân Nga và gia đình các nạn nhân”.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và nguyên thủ nhiều nước cũng đã gửi lời chia buồn đến Nga.

Ngày 25-1, Trung Quốc đã tăng cường cảnh sát tuần tra, chó ngửi bom và củng cố hệ thống máy ghi hình tại các sân bay ở Bắc Kinh. Bộ Giao thông Nga đã chỉ đạo tăng cường an ninh tại các sân bay và tàu điện ngầm.

Vị trí nổ bom tại sân bay quốc tế Domodedovo ở Moscow (Nga) ngày 24-1. Ảnh: NEW YORK TIMES

Vụ đánh bom tại sân bay quốc tế Domodedovo xảy ra lúc 4 giờ 32 chiều 24-1 theo giờ địa phương. Tại ga đến, hai tên đánh bom tự sát gồm một nam và một nữ đã cho nổ vali đựng khoảng 5 kg chất nổ TNT và các mẩu kim loại.

Bộ Tình huống khẩn cấp Liên bang Nga cho biết trong 35 người chết có tám công dân nước ngoài (Anh, Đức, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan). Trong 180 người bị thương có các công dân Pháp, Ý, Slovakia, Tajikistan, Armenia. 1/3 trong 110 người nhập viện đang nguy kịch.

Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Liên bang Nga nhận xét do an ninh lỏng lẻo mới xảy ra vụ đánh bom. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định vụ tấn công khủng bố này được lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm giết càng nhiều người càng tốt. Ông đã phê bình khả năng bảo đảm an ninh ở sân bay quốc tế Domodedovo.

2 triệu rúp (gần 1,3 tỉ đồng VN) sẽ được bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng. Mỗi nạn nhân bị trọng thương được bồi thường 1,5 triệu rúp (973 triệu đồng VN) và mỗi nạn nhân bị thương nhẹ được 1 triệu rúp (hơn 648 triệu đồng VN).

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), một tuần trước, cơ quan an ninh Nga đã được cảnh báo về nguy cơ một sân bay ở Moscow sẽ bị đánh bom và xác định có ba nghi can có liên quan, tuy nhiên cuối cùng không xác định được sân bay nào và không bắt được các nghi can.

Cơ quan điều tra Nga nghi ngờ thủ phạm là các tổ chức Hồi giáo cực đoan Bắc Caucasus. Đầu năm nay, các tổ chức này đã đe dọa sẽ tấn công các thành phố và mục tiêu kinh tế ở Nga trước bầu cử Quốc hội năm nay và bầu cử tổng thống năm 2012.

Hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định nỗ lực trấn áp phiến quân Bắc Caucasus của Nga lại bị thách thức và có thể vụ đánh bom nhằm trả thù cho hai thủ lĩnh phiến quân Said Buryatsky và Anzor Astemirov bị an ninh Nga tiêu diệt năm 2009 và 2010. Theo báo The Global and Mail (Canada), vụ đánh bom cho thấy Nga vẫn chiến đấu bất phân thắng bại với phiến quân ly khai Bắc Caucasus.

Một hành khách Nga đi Vietnam Airlines bị thương nhẹ Ngày 25-1, người phát ngôn hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN526 chở 105 hành khách từ Moscow (Nga) về TP.HCM đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất an toàn lúc 9 giờ 30 cùng ngày. Chuyến bay trễ 28 phút do ảnh hưởng vụ đánh bom tại sân bay quốc tế Domodedovo. Hành khách, máy bay và tài sản của Vietnam Airlines tại sân bay Domodedovo đều an toàn. Người phát ngôn Vietnam Airlines xác nhận một hành khách Nga đi trên chuyến bay VN527 từ TP.HCM đi Moscow đã bị thương nhẹ ở chân tại ga đến và đã được đưa vào bệnh viện. Vietnam Airlines đã chủ động phối hợp với sân bay để hỗ trợ hành khách khi cần thiết.

THIÊN ÂN (Theo Ria Novosti, Reuters, CNN, trang web Chính phủ)