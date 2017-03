Phiến quân Hồi giáo tung ảnh hành quyết kinh hoàng

Nạn nhân bị hành quyết là những người bộ lạc dòng Sunni ở Shaitat, gần Deir ez Zor – nơi từ lâu đã bị coi là mục tiêu chiến lược của IS do có trữ lượng dầu lớn.

Trong các bức ảnh, những tù nhân bị áp giải vào sa mạc, bắt quỳ gối trên nền đất bụi bặm và bị bắn. Khoảng 20 tay súng IS xả súng vào tù binh.

Bộ lạc nói trên trước đó đã cam kết với IS là họ sẽ trung lập nhưng thỏa thuận sụp đổ sau khi người dân địa phương hết ảo tưởng về sự can thiệp của IS.

Giao tranh nổ ra khi bộ lạc Shaitat đứng lên chống lại IS, đốt tổng hành dinh của chúng và buộc các tay súng rút khỏi làng Abu Hamam, Kashkiyeh và Ghranj.

Không lâu sau, bộ tộc này đã bị tấn công trả đũa và nhiều người trong bộ lạc đã bị bắt làm tù binh và đưa đi hành quyết.