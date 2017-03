Phiến quân IS đăng tin ... tìm việc

Theo Times of India, trước đây, Muhammad Daniel từng được IS tuyển mộ. Gần đây, người này đã vô tình đăng thông tin quan trọng lên website LinkedIn chuyên tuyển dụng việc làm.

Muhammad, sinh ra ở New Zealand, tự nhận mình là một “chuyên gia quản lý giáo dục” đang làm việc ở TP Raqqa, Syria.

“Ở đó không hề nguy hiểm mà là nơi rất tốt đẹp để gia đình vui vầy” - Muhammad Daniel viết. “Ngoại trừ việc lâu lâu có những đợt bom do máy bay phương Tây oanh tạc”.

Người này tự hào nói trong “hồ sơ xin việc” của mình rằng: “Sống ở giữa trung tâm lãnh thổ IS kiểm soát là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi khuyến khích mọi người đến trải nghiệm tận mắt”.



Muhammad Daniel (Nguồn: Daily Mail)

Muhammad Daniel có tên thật là Mark John Taylor. Người này đổi tên cách đây sáu năm sau khi rời bỏ New Zealand và gia nhập IS tại thị trấn Raqqa.



Theo hồ sơ trên LinkedIn, Daniel chuyên dạy tiếng Anh cho trẻ em thuộc hàng ngũ IS từ 5-12 tuổi từ tháng 10-2014. Người này cũng tự miêu tả bản thân là “trung thành, kỷ luật, chăm chỉ và chuyên nghiệp”.

Sau khi gia nhập IS năm 2014, Daniel đã đốt hộ chiếu New Zealand của mình. Trong bài phỏng vấn Daniel từng thực hiện trên chương trình “60 phút” của New Zealand năm 2011, người này tiết lộ mong muốn được cưới vợ ở Syria, theo Daily Mail.