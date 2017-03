Phiến quân IS hành quyết giữa phố 30 người ở Iraq

Các tay súng IS áp giải binh lính Iraq.

Theo Tân Hoa Xã, phiến quân IS đã bắt giữ hơn 40 người Sunni thuộc bộ lạc Albu Nimr ở thị trấn Heet, cách thủ đô Baghdad khoảng 160 km về phía tây. Những người này bị cáo buộc hợp tác với lực lượng an ninh Iraq chống lại IS.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, đa số nạn nhân bị các tay súng IS bắn vào đầu ngay trước mắt hàng chục người dân bị buộc phải chứng kiến ​​vụ tàn sát.

Các nguồn tin IS viết trên mạng xã hội Twitter rằng chúng giết tới 46 người ở Heet.

Kể từ giữa tháng 10, lực lượng an ninh Iraq và bộ lạc người Sunni đã liên kết với nhau trong cuộc chiến chống lại các chiến binh hồi giáo cực đoan. Họ đang nỗ lực giành giật quyền kiểm soát thị trấn Heet, ngăn cho nó không rơi vào tay của các chiến binh IS, hiện đã chiếm giữ khoảng 80% lãnh thổ này.

Hơn 1.000 người thuộc bộ lạc trên được trang bị vũ khí, cùng một số binh lính đã rời khỏi thị trấn Heet trên 500 chiếc xe tải đến nương náu ở thị trấn lân cận Barwana, hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng chính phủ.

Một số người trong bộ lạc đã quyết định ngừng chiến đấu và trở về thị trấn, trong khi một số khác dường như đã bị phiến quân IS bắt giữ.

Trong khi đó, hiện IS đã chiếm giữ khoảng 80% tỉnh Anbar (tỉnh lớn nhất Iraq) và đang tiến tới thủ đô Baghdad nhưng nhiều cuộc tấn công của nhóm này đã bị lực lượng an ninh và lực lượng dân quân người Shiite đẩy lùi.