Phiến quân IS ném người đàn ông đồng tính từ nóc nhà xuống đất

Nhóm phiến quân chuẩn bị ném người đàn ông đồng tính xuống đất. (Nguồn: dailymail.co.uk)



Một tay súng đọc lời buộc tội trước khi hành hình người đàn ông. (Nguồn: dailymail.co.uk)



Ba người đàn ông bị cho là kẻ hiếp dâm bị trói vào song sắt ở góc phố. (Nguồn: dailymail.co.uk)



Những người đàn ông bị đánh đập, toàn thân đẫm máu. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Những bức ảnh này được đăng tải trên một trang web thuộc IS chỉ vài giờ sau khi Nghị viện Mỹ công bố bản báo cáo hé lộ sự thật về các hình thức tra tấn tàn khốc của CIA trong mạng lưới các nhà tù bí mật của tổ chức này trên khắp thế giới.Trong các bức ảnh, một nhóm gồm ít nhất tám tay súng đã xuất hiện trên nóc một tòa nhà ở phía Bắc Iraq chỉ vài phút trước khi ném người đàn ông xuống đất. Ba người đàn ông khác với khuôn mặt sưng phù và đầy máu bị trói vào hàng rào trên một góc phố.Trong những dòng chú thích đi kèm theo các bức ảnh, IS giải thích cho những hình phạt tàn khốc này: "Tòa án Hồi giáo ở vùng Wilayet al-Furat đã quyết định rằng một người đàn ông đồng tính phải bị ném xuống từ nơi cao nhất trong thành phố." Dòng chú thích này cũng nói thêm rằng người đàn ông sẽ bị "ném đá tới chết."Đây là lần thứ ba mà các nhóm Hồi giáo cực đoan sử dụng các hình phạt tàn bạo với những người bị cho là đồng tính trong chưa đầy một tháng qua.Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở Syria, hồi tháng 11 vừa qua, một người đàn ông 20 tuổi ở thị trấn Deir Ezzor ở Syria đã bị ném đá tới chết sau khi quân IS phát hiện ra những đoạn video ghi lại "cảnh quan hệ với những người đàn ông khác" trong điện thoại của anh ta. Một thanh niên 18 tuổi khác cũng bị xử tử theo cách tương tự.Các buổi hành quyết công khai gắn liền với IS, tổ chức khủng bố đang kiểm soát vùng phía bắc Iraq và Syria và cai trị bằng quả đấm thép. Bất cứ hành động nào mà tổ chức này coi là vi phạm luật Hồi giáo, như ngoại tình, trộm cắp hay báng bổ đều sẽ bị trừng phạt một cách hà khắc. IS cũng đã hành quyết một số con tin người nước ngoài.Mới đây, tổ chức khủng bố này cũng đã chặt đầu một người đàn ông ở tỉnh Raqqa miền bắc Syria sau khi buộc tội anh ta đã "báng bổ thánh Allah," trước sự chứng kiến của đám đông có cả trẻ con. Trang web Hồi giáo của IS nói rằng người đàn ông này đã thừa nhận tội lỗi trước khi bị hành quyết./.

Một trong số ba người đàn ông. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Theo Vietnam+