Phiến quân IS tiết lộ về mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với IS

Theo Sputnik, một thông tin viên của hãng tin Sputnik có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với một thành viên IS bị lực lượng người Kurd bắt giữ ở Syria. Người này tên Mahmut Ghazi Tatar, 24 tuổi, gia nhập IS tại TP Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mahmut Ghazi gia nhập IS sau khi bị tác động bởi một người bạn cũng gia nhập IS trước đó. Anh cùng với 27 người Thổ khác băng qua biên giới vào Syria rồi gia nhập hàng ngũ IS từ đây.



Giếng bơm dầu ở mỏ dầu Rmeilane ở Syria. (Ảnh: AFP)

“Sau khi băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, chúng tôi được đưa tới một trại huấn luyện cách biên giới chừng 5 km. Tại đây, chúng tôi được huấn luyện quân sự và tham gia các lớp học tôn giáo. Trước khi bắt đầu khóa huấn luyện, mỗi người chúng tôi được hỏi có muốn trở thành chiến binh “tử vì đạo” hay không. Mọi tân binh đều nhận được câu hỏi này. Tôi đã từ chối. Còn đối với những ai gật đầu đồng ý làm kẻ “tử vì đạo” sẽ được huấn luyện đặc biệt về tôn giáo trong vòng sáu tháng. Vì tôi từ chối nên tôi chỉ mất 70 ngày để học tập và huấn luyện. Chúng tôi học bằng sách của người Thổ. Trong suốt khóa huấn luyện, vài người Thổ Nhĩ Kỳ thỉnh thoảng đến kiểm tra chúng tôi. Họ không để râu và cũng không phải là thành viên của IS” - Sputnik dẫn lời Mahmut Tatar cho biết.

Sau khi được huấn luyện, 27 thành viên được đề cập trên - đều là người Thổ - sẽ được đưa tới TP Tel Abaid cư trú và tiếp tục khóa huấn luyện. Danh tính của họ không được tiết lộ và họ cũng không được phép liên lạc với gia đình trong suốt sáu tháng huấn luyện.

Khi được hỏi vì sao anh lại bị các chiến binh người Kurd bắt giữ, Mahmut Tatar nói rằng do nhận được cảnh báo từ các chiến binh IS khác rằng các binh sĩ người Kurd đã xuất hiện tại đây nên anh cùng với 12 phiến quân khác bỏ trốn khỏi Tal Abaid. Anh kể bọn họ đã chạy trốn vào một ngôi làng gần đó. Nhưng tới sáng hôm sau, Mahmut Tatar bị bắt khi đang chạy trốn.

“Người Kurd đối xử với tù nhân rất tốt, họ cho tù nhân ăn, được cấp nước uống thậm chí có cả thuốc lá. Tôi bị nhốt trong phòng cùng với bảy người khác. Tôi không nghĩ rằng họ đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi đã sợ mình bị tra tấn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị giết chết, thế nhưng hóa ra lực lượng người Kurd không giết tù nhân. Tôi nghe rằng IS khi bắt giữ người Kurd cũng không đem giết ngay lập tức mà giam lại để trao đổi tù nhân với người Kurd”.

Người này kể tiếp, trong suốt thời gian ở trại huấn luyện IS hồi tháng 5-2015, một tên chỉ huy IS tên Abu Talha có nói với các chiến binh rằng nhóm khủng bố này bán dầu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Abu Talha, số tiền thu được từ việc bán dầu ở Thổ Nhĩ Kỳ giúp IS giải quyết được mọi khó khăn tài chính.

“Các thùng dầu được vận chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày, dầu thô có, dầu nhiên liệu có, xăng có. Nguồn thu nhập chính cho IS là buôn bán dầu mỏ” - Mahmut Tatar nói.

Anh tiết lộ rằng tên chỉ huy Abu Talha cũng nói rằng IS kiếm được rất nhiều tiền nhờ buôn bán dầu với Thổ Nhĩ Kỳ. Dầu được bán thông qua các bên trung gian gồm cách doanh nghiệp và thương gia nhưng không nêu rõ cụ thể danh tính. IS cũng nhận nhiều sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập khác.

Mahmut Tatar còn đề cập tới chuyện các thủ lĩnh của anh không đặc biệt để tâm tới các vụ không kích của Mỹ. Họ tin rằng các cuộc không kích này chỉ là “sự giả vờ”.

Theo Mahmut Tatar, hầu hết tân binh gia nhập IS đều đến từ Saudi Arabia. Tunisia, Yemen, Qatar, Lebanon và Ai Cập. Họ vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và điều này rất dễ thực hiện. Các chiến binh đến từ châu Âu và Mỹ cũng gia nhập IS bằng cùng một con đường trên.

“Các chỉ huy nói rằng họ sắp tiến hành một hành động khủng bố với quy mô lớn hơn cuộc tấn công 11-9 ở Mỹ” - Mahmut Ghazi kết thúc cuộc phỏng vấn bằng tiết lộ trên.