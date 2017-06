Phiến quân nổ súng giải vây khủng bố tại Marawi

Cảnh sát trưởng Realan Mamon cho biết các phiến quân của nhóm Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) đã đụng độ với phía quân đội chính phủ. Phía cảnh sát cho biết có đến 300 tay súng tấn công vào trường học. Trong khi đó phát ngôn viên quân đội Philippines Arvin Encinas lại nói chỉ có 30 phần tử phiến quân thực hiện vụ tấn công. Chuẩn tướng Restituto Padilla khẳng định không có học sinh nào bị bắt làm con tin. Ông cũng xác nhận phiến quân đã rút khỏi trường học và đang bị truy đuổi.

Ông Encinas cho biết các phần tử BIFF có bắt giữ một số dân làng làm con tin nhưng không rõ số lượng. Một đại diện của BIFF tiết lộ dân làng đã được đưa đến một nơi an toàn, xa khu vực giao chiến và sẽ sớm được thả. “Chúng tôi không phải quân bắt cóc” - người đại diện này khẳng định với Reuters. Có thông tin cho rằng đã có ít nhất năm tay súng của BIFF thiệt mạng, theo tờ The Philippine Star.



Xe tăng được điều động đến TP Marawi. Ảnh: AP

Thị trấn Pigcawayan cách TP Marawi 190 km về phía Nam. Hơn một tháng qua, TP này là nơi giao tranh giữa các phiến quân Maute thân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với quân đội chính phủ Philippines. Theo Chuẩn tướng Padilla, vụ tấn công ngày 21-6 có thể nhằm đánh lạc hướng và làm rối loạn chiến dịch quân sự của Philippines tại TP Marawi. “Đây cũng không phải lần đầu tiên các tay súng BIFF tấn công nhằm đánh lạc hướng. Nhóm này trước đó đã nhiều lần tổ chức tấn công nhưng đều bị đánh bại” - ông Padilla cho biết.

Theo tờ The Philippine Star, một số chỉ huy trong hàng ngũ BIFF cũng đã tuyên bố trung thành với IS. Giao tranh giữa nhóm BIFF và quân đội Philippines leo thang khi nhóm này tấn công vào các chốt an ninh của dân quân địa phương gần thị trấn Pigcawayan. Một đại đội của quân chính phủ được điều đến tiếp viện đã bị BIFF phục kích.