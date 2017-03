Philippines: Bắt giữ tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao

Sáng 5-12, cảnh sát đã bắt giữ ông Datu Andal Ampatuan (tỉnh trưởng tỉnh Maguindanao) và ông Zaldy Ampatuan Jr. (thủ hiến vùng tự trị Mindanao) là cha và anh của nghi can Andal Ampatuan Jr., thêm hai anh em của nghi can và năm nghi can khác. Sau đó, tỉnh trưởng Datu Andal Ampatuan phải nhập viện vì lên máu.

Tổng thống Arroyo đã chỉ định một trung tướng quân đội tạm thời nắm quyền kiểm soát tỉnh Maguindanao, đồng thời ban hành lệnh thiết quân luật tại tỉnh này. Theo quân đội Philippines, lệnh thiết quân luật được ban hành sau khi có thông tin một số nhóm vũ trang trong tỉnh đang có kế hoạch chống lại lệnh bắt người nhà Ampatuan. Đây là lần đầu tiên lệnh thiết quân luật được áp dụng trở lại ở Philippines kể từ năm 1972 dưới chế độ độc tài Ferdinand Marcos. Theo hiến pháp, tình trạng thiết quân luật sẽ được duy trì trong hai tháng và chỉ được Quốc hội cho phép dỡ bỏ sau khi tình hình tỉnh Maguindanao trở lại bình thường. Tổng thống Arroyo cũng đã yêu cầu thành lập một ủy ban độc lập giám sát công tác điều tra vụ thảm sát, giám sát việc giải giáp quân đội riêng của gia tộc Ampatuan cũng như các gia đình có thế lực chính trị trên cả nước. THIÊN ÂN (Theo Inquirer, ABS-CBN)