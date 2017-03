Philippines bắt nữ doanh nhân Việt Nam vì mang theo đạn

Theo PhilStar, nhóm An ninh hàng không Philippines (ASG) xác định người phụ nữ này là người Việt Nam, tên My Nguyen, 30 tuổi. Các máy quét của Văn phòng An ninh giao thông Philippines (OTS) phát hiện vật bất thường khi cô My đi qua khu kiểm tra đầu tiên gần sảnh để đưa người nhà lên máy bay.



Sân bay quốc tế Ninoy Aquino của Philippines (Nguồn: PhilStar)

Trong quá trình thẩm vấn tại Văn phòng Ủy viên công tố của TP Pasay, cô My thừa nhận viên đạn đó là của mình.

Cô nói với Ủy viên Michael Vito Cruz rằng một khách hàng của mình đã tặng viên đạn này cho cô để làm "bùa may mắn".

Với hành vi này, cô phải đối diện với cáo buộc vi phạm Đạo luật Cộng hòa 10591, còn gọi là Luật Toàn diện về súng đạn của Philippines.