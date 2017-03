Philippines chỉ điều 77 lính đến Palawan

Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis ghé Malaysia Báo The Star (Malaysia) ngày 1-10 cho biết hôm trước đó, tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis đã ghé Kota Kinabalu thuộc bang Sabah bắt đầu chuyến thăm Malaysia bốn ngày. Tàu được gọi là “siêu tàu sân bay” vì đây là một trong 10 tàu lớn nhất của hải quân Mỹ. Tàu có tải trọng 97.000 tấn, chạy 30 hải lý/giờ, chở theo 5.500 thủy thủ, 100 phi công, 70 máy bay và trực thăng. Đô đốc Chuck Gaouette cho biết chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Mỹ-Malaysia và thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với Malaysia. Đây là một trong hai tàu sân bay có mặt ở Tây Thái Bình Dương theo tiết lộ của báo Time hôm 30-9. THIÊN ÂN