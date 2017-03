Philippines hoan nghênh dự thảo Nghị quyết 167

Trong đó ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế và lên án đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong tranh chấp.

Hôm trước đó, phát biểu tại hội thảo về chủ đề sức mạnh không quân do không quân tổ chức ở Pasay, Phó Giám đốc Ban Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Vicente Agdamag đã chỉ trích động thái gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông trong hơn hai năm qua.

Ông cho biết đã nhận được thông tin các tàu hải giám Trung Quốc đang thực thi lệnh cấm đánh bắt trong phạm vi 24 km từ bãi cạn Scarborough. Ông khẳng định đang có 18 tàu hải giám Trung Quốc ở vùng biển Philippines.

Ông tiết lộ Hội đồng An ninh quốc gia đang thẩm định kế hoạch hành động trong trường hợp khẩn cấp của Bộ Tư lệnh miền Tây và Bộ Tư lệnh Bắc Luzon nhằm bảo vệ lãnh thổ đang tranh chấp ở biển Đông. Hội đồng An ninh quốc gia đã đề xuất chính phủ tăng thêm ngân sách quốc phòng tương đương 0,5%-1% GDP vì ngân sách quốc phòng vẫn còn thấp, chỉ 1,1% GDP. Ông hối thúc chính phủ tăng cường quan hệ an ninh với các nước, đặc biệt là với Mỹ.

Báo Manila Times cho biết ngày 11-6, tại Hội nghị Quan chức cấp cao EU-Phillippines lần thứ 8 tại Brurssels (Bỉ), EU đã bày tỏ ủng hộ Philippines kiện vấn đề tranh chấp biển Đông với Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài quốc tế.

THẠCH ANH