Philippines kiện TQ: Luật pháp quốc tế và công lý đã được thực thi

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra ngày 25-8-2006 khẳng định: “Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không chấp nhận bất kỳ thủ tục quy định tại Mục 2 Phần XV của Công ước đối với tất cả loại tranh chấp quy định tại khoản 1 (a) (b) và (c) của Điều 298 của Công ước”. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ không giải quyết tại Tòa án công lý quốc tế, Tòa án quốc tế về Luật Biển, Tòa trọng tài và Tòa trọng tài đặc biệt các tranh chấp liên quan đến hoạch định ranh giới các vùng biển hay các vụ tranh chấp về các vịnh hay danh nghĩa lịch sử; các tranh chấp liên quan đến các hoạt động quân sự và các vụ tranh chấp mà Hội đồng Bảo an LHQ, trong khi thi hành các chức năng của mình do Hiến chương LHQ giao phó, có trách nhiệm giải quyết.