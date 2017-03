Philippines lo Trung Quốc đặt giàn khoan

Báo National Journal (Mỹ) đưa tin ngày 23-9, tại hội nghị của LHQ về biến đổi khí hậu ở New York, các nước đã đưa ra nhiều cam kết để ứng phó với biến đổi khí hậu (cam kết không mang tính chất ràng buộc). Tổng thống Obama thông báo sẽ ban hành sắc lệnh ngay trong ngày 23-9 yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét đến vấn đề biến đổi khí hậu trong các chương trình đầu tư và viện trợ ở nước ngoài. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso cam kết đến năm 2030, EU sẽ cắt giảm 40% khí thải nhà kính so với năm 1990. Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ cho biết đến năm 2020, Trung Quốc sẽ cắt giảm 40%-50% khí thải CO 2 so với năm 2005. Bộ trưởng Môi trường và Rừng Ấn Độ Prakash Javadekar nói Ấn Độ sẽ tự hành động để ứng phó biến đổi khí hậu. Pháp cam kết đóng góp vào Quỹ khí hậu xanh 1 tỉ USD. Hàn Quốc và Đan Mạch hứa đóng góp lần lượt 100 triệu USD và 70 triệu USD. __________________________________ Rốt cuộc mối quan hệ cứ hết nóng rồi lạnh. Đôi lúc, họ (Trung Quốc) tỏ ra hòa giải nhưng đôi lúc họ đưa ra tuyên bố rất khiêu khích. Chúng tôi phải thừa nhận đôi khi chúng tôi không hiểu một số thông điệp (của Trung Quốc)… Tổng thống Philippines

BENIGNO AQUINO III