Philippines mời Myanmar góp ý COC

Trang web chính phủ Philippines đưa tin ngày 15-6, tại cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Hợp tác song phương Philippines - Myanmar ở thủ đô Manila (Philippines), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã thảo luận với người đồng cấp Myanmar Maung Lwin về tình hình tranh chấp bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Albert del Rosario đã trao cho Ngoại trưởng Maung Lwin dự thảo Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên biển Đông (COC) để góp ý. Phát biểu bên lề cuộc họp, ông cho biết cách đây hai ngày, Trung Quốc đã cam kết rút hết 26 tàu cá ra khỏi bãi cạn và Philippines đang chờ đợi việc này.

Cùng ngày, báo Inquirer (Philippines) dẫn thông báo của quân đội Philippines hoan nghênh Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định cung cấp hệ thống radar mặt đất giám sát biển Đông cho Philippines. Thông báo khẳng định thái độ giúp đỡ của Mỹ rất đúng lúc trong khi Philippines đang tăng cường củng cố quốc phòng, đặc biệt là tăng cường năng lực giám sát hàng hải.

Trong khi đó, trang web Bộ Ngoại giao Mỹ đưa tin ngày 14-6 (giờ địa phương), Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị bộ trưởng 2+2 lần thứ hai tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington D.C (Mỹ). Tham dự hội nghị gồm có Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin. Kết thúc hội nghị, hai bên ra tuyên bố chung nhấn mạnh:

- Liên minh Mỹ - Hàn Quốc là điểm tựa cho hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. Hàn Quốc hoan nghênh chiến lược hướng về châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.

- Cam kết hợp tác đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

- Nhất trí thiết lập đối thoại giữa các ban ngành liên quan của hai nước về các vấn đề an ninh mạng.

- Cam kết mở rộng phạm vi hợp tác an ninh ba bên Mỹ - Hàn Quốc - Nhật, trong đó có các vấn đề an ninh hàng hải, tự do hàng hải, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cứu trợ thảm họa và nhân đạo.

- Nhấn mạnh tầm quan trọng của COC mà ASEAN và Trung Quốc đang xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định ở biển Đông.

Liên quan đến cuộc tập trận hải quân chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc) trong hai ngày 21 và 22-6, Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) đưa tin hôm 14-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân tuyên bố phản đối cuộc tập trận này.

LÊ LINH