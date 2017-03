Philippines sắp in bản đồ mới

Ngày 14-1 tại Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông báo Philippines đang chờ kết quả xác minh thông tin Nhà xuất bản bản đồ quốc gia Trung Quốc in bản đồ mới với hơn 130 đảo ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Người phát ngôn cho biết Cơ quan Thông tin tài nguyên và vẽ bản đồ quốc gia đã soạn một bản đồ quốc gia mới theo yêu cầu của Tổng thống Benigno Aquino III hồi tháng 9-2012. Bản đồ sẽ bao gồm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Bản đồ đang chờ Bộ Ngoại giao và Văn phòng tổng thống phê duyệt.

Tại Singapore ngày 14-1, trả lời chất vấn của các nghị sĩ, Ngoại trưởng K Shanmugam nhận định tranh chấp chủ quyền ở biển Đông không thể giải quyết trong tương lai gần.

Hãng tin Channel News Asia đưa tin ông K Shanmugam nhấn mạnh lập trường của Singapore là cần duy trì ổn định ở Đông Nam Á thông qua sự hiện diện vững chắc của Mỹ và bảo đảm thương mại tự do, cởi mở trong khu vực. Ông nói Singapore muốn truyền thông điệp cho các cường quốc rằng một ASEAN đoàn kết sẽ có lợi cho họ.

Dân Đài Loan biểu tình phản đối nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu ngày 13-1. Ảnh: AP

Trong khi đó tại lãnh thổ Đài Loan, báo Taipei Times ngày 14-1 đưa tin hôm trước đó ở Đài Bắc, khoảng 100.000 người đã biểu tình trước dinh thự của nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu và trên đường phố để đòi ông Mã Anh Cửu từ chức.

Đây là cuộc biểu tình chống chính quyền quy mô lớn đầu tiên từ khi ông Mã Anh Cửu tái đắc cử vào tháng 1-2012.

Biểu tình do đảng Dân tiến tổ chức, đã được chuẩn bị gần một tháng. Cảnh sát cho biết đã điều động 500 cảnh sát duy trì trật tự và 300 cảnh sát bảo vệ dinh thự ông Mã Anh Cửu.

Nguồn cơn dẫn đến biểu tình xuất phát từ chuyện một nhóm doanh nghiệp tìm cách mua lại tài sản của Tập đoàn truyền thông Next Media của Đài Loan (trụ sở ở Hong Kong). Trong các doanh nghiệp đó có Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Want Want China Times (Đài Loan) Thái Diễn Minh vốn là người có xu hướng ủng hộ Trung Quốc.

Đảng Dân tiến (đối lập) lo ngại quyền lực truyền thông tập trung vào tay Chủ tịch Thái Diễn Minh. Ngày 11-1, Quốc dân đảng (cầm quyền) đã bác bỏ dự luật chống độc quyền truyền thông vốn là nỗ lực của đảng Dân tiến nhằm ngăn chặn thương vụ trên.

Báo South China Morning Post (Hong Kong) dẫn lời chủ tịch đảng Dân tiến Tô Trinh Xương tố ông Mã Anh Cửu và bộ máy cầm quyền đã làm tổn hại đến sự phát triển của các tập đoàn trong nước và lèo lái báo chí vì tư lợi.

Những người biểu tình tố cáo chính sách thân Trung Quốc của ông Mã Anh Cửu đã làm xói mòn quyền tự do dân chủ ở Đài Loan và có nguy cơ mất luôn nền độc lập của đảo quốc này.

Theo báo Washington Post (Mỹ), những người biểu tình cũng kêu gọi ông Mã Anh Cửu sa thải người đứng đầu chính phủ do thất bại trong việc vực dậy kinh tế và đòi tổ chức họp các đảng phái để thảo luận cải cách hệ thống an sinh xã hội và lương hưu. Họ cũng yêu cầu đóng cửa các nhà máy hạt nhân, ngừng khai thác đất bất hợp pháp.

Liên quan đến tình hình biển Hoa Đông, ngày 14-1, đài truyền hình NHK (Nhật) đưa tin vào tháng 8 và tháng 10 năm nay, cơ quan tuần duyên Nhật sẽ lần lượt điều động đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tàu tuần tra Kurose 335 tấn và tàu tuần tra Chikuzen 3.100 tấn có máy bay trực thăng. Nhật cũng đang xem xét bố trí máy bay F-15 đến đảo Shimojijima (tỉnh Okinawa) để ứng biến nhanh hơn. Đảo này chỉ cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 190 km.

THẠCH ANH - DUY KHANG