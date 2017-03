Phở khổng lồ ở Mỹ

Một cô gái tham gia thi ăn phở. Ảnh: Phở Garden.

Bát phở "khủng" của nhà hàng Phở Garden có gần 1 kg phở và gần 1 kg thịt, chưa kể rau và nước. Khách sẽ không phải trả tiền nếu ăn xong tô phở trong vòng 60 phút. Tuy nhiên, họ sẽ phải rút hầu bao 22 USD nếu thua cuộc.

Chủ nhà hàng Brenden Lam, ngoài 30 tuổi, cho biết anh bắt đầu mở cuộc thi Phở Challenge từ tháng 6/2009. Phần lớn những người muốn thử sức với tô phở "vĩ đại" này là thanh niên trong độ tuổi từ 18-25 tuổi. "Tuy nhiên, cũng có phụ nữ và các quý ông lớn tuổi tới đây", anh cho biết.

Mỗi ngày, có trung bình hai người tới thử sức với Phở Challenge, cuối tuần thì thường nhiều hơn thế. Tỷ lệ những thực khách thành công là 7%. Người lập kỷ lục ăn nhanh nhất bát phở là trong 13 phút. Anh chàng Joey Chestnut, tay chuyên ăn thi ở Mỹ, cũng từng tới thử sức ở đây, tuy nhiên, không phá được kỷ lục 13 phút trên.

"Hôm đó dù ăn trưa rồi nhưng vì thách đố với bạn nên tôi đã qua đó ăn thử", Phong Lưu, một kỹ sư người Mỹ gốc Việt, từng ăn phở tại đây 6 tháng trước cho biết. "Thế nhưng, tôi không thể ăn hết được tô đó. Hy vọng rằng mai mốt bụng thật đói, tôi sẽ quay lại và ăn hết tô đặc biệt đó. Chắc tôi phải nhịn hơn một ngày quá".

Dưới đáy chiếc bát phở khổng lồ là dòng chữ: You did it (bạn thành công rồi). Ảnh: Phở Garden.

Brenden cho biết anh cùng vợ quản lý ba nhà hàng phở ở Mỹ. Anh rời Việt Nam vào năm 1978 và bắt đầu sinh sống tại San Francisco từ năm 1979. Chính mẹ vợ là người khơi dậy cảm hứng cho anh mở nhà hàng phở tại đây. "Cuộc thi này chỉ mang mục đích vui là chính. Ai cũng có thể cùng bạn bè tới đây, cùng ăn và cùng cười", Brenden nói.

Phở Garden không phải là nhà hàng đầu tiên ở Mỹ tổ chức ăn thi thế này. Tommy Lưu, người Việt đang sống ở Washington D.C., nhớ lại quán Phở Chiến ở Las Vegas cách đây cùng chừng 20 năm.

"Quán Phở Chiến cũng nổi tiếng với những tô phở Xe Lửa cũng kinh hoàng như vậy", Tommy nói. "Tôi nhớ cũng từng là người thắng cuộc. Tức là, ăn xong chỉ việc đứng lên mà hoàn toàn không phải trả tiền. Tôi còn nhớ lúc đó còn gọi thêm một ly cafe đen đá và ly chè ba màu. Ăn xong cũng không phải trả tiền nữa".

Theo Hải Ninh (VNE)