Phó tướng IS bị máy bay Mỹ tiêu diệt

AP đưa tin tại Syria, quân đội chính phủ có máy bay Nga yểm trợ đã đánh chiếm phân nửa thành cổ Palmyra ở miền trung vốn đã rơi vào tay IS cách đây 10 tháng. Quân đội Syria đã chiếm sân bay và cắt đứt tuyến đường nối liền Palmyra với căn cứ IS tại Deir ez-Zor ở miền đông.

Trong khi quân đội Syria đang đánh rốc nhằm tái chiếm thành cổ Palmyra, Mỹ thông báo máy bay Mỹ đã tiêu diệt Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli (ảnh) tại Syria.

Đài truyền hình NBC đưa tin tại cuộc họp báo ở Lầu Năm góc hôm 25-3 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo: “Quân đội Mỹ đã tiêu diệt nhiều tên khủng bố chủ chốt của IS trong tuần này, trong đó chúng tôi cho rằng có Haji Iman”. Haji Iman là bí danh của phó tướng IS Qaduli.





Bộ trưởng Ashton Carter nhận xét Qaduli là một trong những tên chỉ huy của IS, giữ vai trò như bộ trưởng tài chính IS và đã chịu trách nhiệm tổ chức nhiều âm mưu tấn công ở bên ngoài. Ông cho rằng cái chết của Qaduli sẽ cản trở khả năng hoạt động của IS ở Iraq, Syria và các nơi khác.

Bộ Tư pháp Mỹ đã treo giải thưởng 7 triệu USD cho người cung cấp thông tin về Qaduli. Đây là khoản tiền thưởng cao chỉ thua giá treo thưởng cái đầu của trùm IS Abu Bakr al-Baghdadi (10 triệu USD).

Abdul Rahman Mustafa al-Qaduli sinh năm 1957 hoặc năm 1959 tại Mosul (Iraq) và là giáo viên vật lý. Hắn là cáo già trong các nhóm thánh chiến, từng có mặt tại Afghanistan vào cuối thập niên 1990, sau đó tham gia chi nhánh Al Qaeda ở Iraq năm 2004 và trở thành phó tướng của Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh Al Qaeda ở Iraq (bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt năm 2006).

Sau thời gian bị bắt cầm tù, đến năm 2012 Qaduli được trả tự do và hắn đã gia nhập IS. CNN đưa tin hồi tháng 7 năm ngoái, Iraq thông báo Qaduli đã chết nhưng sau đó Lầu Năm góc bác bỏ thông tin này. Tin đồn cho rằng Qaduli sẽ là người kế tục sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi chết.

Trong lúc bị tấn công ác liệt và lãnh thổ dần dần bị mất quyền kiểm soát, IS đã tăng cường đánh bom tự sát ở Iraq. Ngày 25-3, một phần tử IS đã cho nổ bom tự sát trong trận thi đấu bóng đá tại Al-Asriya cách thủ đô Baghdad khoảng 40 km. 32 người chết và 84 người bị thương. Trong số đó có 17 người chết là thiếu niên nam 10-16 tuổi. Vụ đánh bom xảy ra vào lúc ban tổ chức đang trao giải.