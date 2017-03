Phố Wall trượt dốc

Phiên hôm qua, cảm xúc của nhà đầu tư thay đổi theo nhiều cung bậc, từ những phút hào hứng, lạc quan trong phiên buổi sáng dần thay thế bằng bi quan và lo sợ khi kết thúc phiên.

Lợi nhuận quý III của Wells Fargo – ngân hàng lớn nhất của Mỹ theo giá trị các khoản vốn vay, vượt xa các trù liệu của giới phân tích, trên 60%, tuy nhiên chất lượng các giao dịch tín dụng lại xấu đi. Trong quý III, giá trị các khoản vay khó đòi lên tới 5,1 tỷ đôla, cao gấp đôi so với mức 2,5 tỷ đôla trong cả năm 2008 và tăng so với mức 4,4 tỷ đôla trong quý II. Làn sóng bán tháo mã cổ phiếu này bất ngờ bùng phát ngay khi Bove of Rochdale Securities hạ triển vọng Wells Fargo từ “Nắm giữ” sang “Bán”.

Áp lực chốt lời vào những phút cuối ngày càng mạnh sau khi Boeing vẫn báo lỗ quý thứ ba liên tiếp trong năm và các 2 doanh nghiệp đầu đàn ngành dược là Merck và Genzyme hạ triển vọng lợi nhuận cả năm. Sau tiếng chuông báo kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones Industrial bốc hơi 92,12 điểm, tương ứng 0,9%, xuống 9.949,36 điểm.

Cùng có mức điều chỉnh 0,9%, Standard & Poor 500 thoái lui về ngưỡng 1.081,4 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa tại 2.150,73 điểm, âm 0,6%. Trên thị trường New York, cứ 3 mã giảm mới có 1 mã tăng.

Thông tin kinh tế trong ngày gửi đến phố Wall những thông điệp trái chiều. Theo báo cáo tổng hợp của Cục dự trữ Liên bang (FED) từ 12 chi nhánh trực thuộc trên toàn nước Mỹ, các khu vực kinh tế đang ổn định và một số đã bắt đầu tăng trưởng. Tuy nhiên, tiêu dùng của người dân vẫn yếu. Cũng trong chiều hướng tiêu cực, thống kê từ Hiệp hội các ngân hàng Mỹ cho thấy, số hồ sơ xin vay vốn bất động sản trong tuần kết thúc ngày 16/10 tiếp tục giảm tuần thứ hai liên tiếp do lãi suất phân khúc này có chiều hướng tăng thời gian qua.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á cũng điều chỉnh phiên đầu tiên trong 3 ngày. Áp lực chốt lời tại cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như công nghệ và nguyên vật liệu cơ bản, đẩy các thị trường rơi vào vùng đỏ khi kết thúc phiên, bất chấp đã có thời điểm sắc xanh trở lại trên bảng điện tử. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI hạ 0,6%, lùi về mốc 120,53 điểm. Sắc đỏ bao trùm trên tất cả 8 thị trường chủ chốt, tuy nhiên biên độ điều chỉnh tương đối hẹp.

Tại Tokyo, đà khởi sắc của cổ phiếu hãng sản xuất chip đồ họa lớn thứ hai thế giới Toshiba Corp (+4%) và hãng hàng không dân dụng lớn nhất châu Á Japan Airlines (+6,8%), giúp phong vũ biểu Nikkei 225 thay đổi không đáng kể so với liền trước, chốt tại 10.333,39 điểm. Trong phiên, đã có lúc chỉ số này trượt mạnh gần 1%.

Trên sàn chứng khoán Thượng Hải, nhà đầu tư thận trong trước ngày chính phủ công bố số liệu tăng trưởng GDP quý III của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Chỉ số Shanghai Composite thoái lui 0,5%, chấm dứt chuỗi thăng hoa trong 2 phiên liền trước. Dẫn đầu đà trượt giá thuộc về các mã ngành viễn thông sau khi 2 tập đoàn đầu ngành là China Mobile và China Telecom công bố lợi nhuận trượt dự báo của giới phân tích.

Phiên này, khi các thông tin về nền kinh tế cũng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp còn chưa hé lộ nhiều, lực cầu tiếp tục thể hiện vai trò nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, các bảng điện tử gồm S&P ASX 200 của Australia, Hang Seng (Hong Kong) và Kospi của Hàn Quốc điều chỉnh trong khoảng từ 0,2% đến 0,3%. Chứng khoán Singapore và Đài Loan cùng mất 0,7%. Trong khi đó, tại Ấn Độ, BSE Index tiếp tục lao dốc ngày thứ hai liên tiếp, đóng cửa âm 1,2%.

Tại châu Âu, sắc xanh bất ngờ trở lại bảng điện tử vào những phút cuối. Làn sóng tranh mua cổ phiếu các ngân hàng giúp chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 nhích 0,4% vào chung cuộc, lên 249,29 điểm. Trước đó, đã có lúc chỉ số hạ tới 1,1%, do áp lực chốt lời mạnh tại hầu khắp các mã thuộc ngành sản xuất ôtô. Tại Anh, FTSE 100 Index lên 0,3%, trong khi đó, tại Đức, chỉ số DAX 30 tiến 0,4%. Chứng khoán Pháp nhích nhẹ 0,1%.