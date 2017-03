Phong trào Chiếm Wall Street: Sẽ đối đầu ở Công viên Zuccotti

7 giờ sáng ngày 14-10 theo giờ địa phương, nhân viên vệ sinh sẽ tổng vệ sinh Công viên Zuccotti ở quận Manhattan gần Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ).

Phong trào Chiếm Wall Street (Occupy Wall Street) đã bám trụ ở công viên này dựng lều, nấu nướng, ăn ngủ từ ngày 17-9 đến nay. Mục đích nhằm biểu tình phản đối sự tham lam của các tập đoàn và tình trạng tham nhũng trong chính trị đã ảnh hưởng đến kinh tế.

Quá ngán ngẩm với tình hình vệ sinh bẩn thỉu ở công viên, Văn phòng bất động sản Brookfield (chủ Công viên Zuccotti) đã nhờ chính quyền can thiệp.

Dự kiến thời gian tổng vệ sinh công viên kéo dài 12 tiếng. Nhân viên làm vệ sinh dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Theo thông báo của Văn phòng bất động sản Brookfield gửi trước cho người biểu tình, họ phải ra khỏi công viên cùng với vật dụng mang theo trước giờ tổng vệ sinh.

Sau đó, họ vẫn có quyền quay trở lại nhưng không được mang theo vật dụng gì hết và phải tuân thủ quy định của Văn phòng bất động sản Brookfield.

Ngày 13-10, tại Công viên Zuccotti ở New York, một số người biểu tình bắt đầu thu dọn lều bạt. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 12-10, Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg đã đến công viên thăm người biểu tình. Ông khẳng định đây chỉ là chiến dịch tổng vệ sinh bình thường và mọi người đều có quyền biểu tình đúng luật pháp. Tuy nhiên, người biểu tình lại cho đây là chiến dịch trục xuất bởi họ làm vệ sinh hằng ngày rất tốt.

Ngày 13-10, phong trào Chiếm Wall Street đã kêu gọi người ủng hộ tham gia biểu tình tại Công viên Zuccotti lúc 6 giờ sáng ngày 14-10 để chống trục xuất.

Người phát ngôn của phong trào nói: “Không chiếm nổi một công viên thì còn gì là chiếm đóng!”.

Chỉ huy cảnh sát TP New York Raymond Kelly khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh nhưng có nguy cơ đối đầu căng thẳng giữa người biểu tình và cảnh sát. Cũng vì lý do đó mà thời gian tổng vệ sinh đã được lùi lại một ngày đến ngày 14-10 để có thời gian thuyết phục người biểu tình.

GS Eugene O’Donnell ở ĐH Pháp lý chống tội phạm John Jay tại TP New York nhận định người dân trong và ngoài nước Mỹ sẽ không bỏ qua từng động thái của hai bên tại Công viên Zuccotti.

Ông nói mọi hành động bạo lực của cảnh sát hoặc người biểu tình dù có lý do chính đáng cũng sẽ dẫn sự việc kết thúc trong thảm họa.

Liên đoàn Tự do công dân New York thông báo sẽ gửi đội quan sát viên đến Công viên Zuccotti vào sáng ngày 14-10.

Dự kiến ngày cuối tuần, phong trào Chiếm Wall Street sẽ tổ chức tập hợp tại quảng trường Times Square. Trước đó cùng ngày sẽ có cuộc biểu tình phản đối các ngân hàng và tuần hành nhân 10 năm chiến tranh Afghanistan.

Tại Úc, cuối tuần này dự kiến sẽ có biểu tình ở Toronto và Vancouver nhằm phản đối tình trạng bất bình đẳng ở Úc. Địa điểm lập “bản doanh” là bên ngoài Ngân hàng Dự trữ Úc ở Sydney. Tại Anh, phong trào Occupy LSX (Chiếm Sở Giao dịch chứng khoán London) dự kiến cuối tuần này sẽ biểu tình và dựng trại gần đó. Phong trào UK Uncut (biểu tình chống cắt giảm ngân sách) tuyên bố ủng hộ.

