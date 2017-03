Ông là phóng viên đầu tiên của The Sun bị bắt trong vụ Tập đoàn báo chí News International (thuộc trùm truyền thông Rupert Murdoch) nghe lén điện thoại. Các phóng viên bị bắt trước đây đều làm cho báo News of the world. Jamie Pyatt nổi đình nổi đám với phóng sự về vụ án Milly Dowler bị bắt cóc và sát hại năm 2002. Ông bị bắt vì tình nghi chi tiền cho cảnh sát để lấy hồ sơ vụ án trên. Cùng ngày, News International thông báo các nạn nhân bị nghe lén điện thoại (gần 5.800 người) sẽ được bồi thường bằng 10% số tiền họ có thể nhận được nếu kiện ra tòa.

H.DUY (Theo AFP, AP)