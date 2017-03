Phụ gia hóa học trong lẩu Trung Quốc

Có ba loại phụ gia hóa học để nấu lẩu gồm chất tạo mùi thơm, tinh dầu ớt và chất tạo màu đỏ. Chủ hàng họ Trần tại chợ đầu mối hàng khô của TP Nam Kinh (Trung Quốc) khoe khi phóng viên chương trình Báo cáo chất lượng của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc giả người tiêu dùng đi điều tra.

Ông giải thích, chỉ cần cho một thìa nhỏ chất tạo mùi thơm vào lẩu, mùi thơm sẽ bay ngào ngạt hấp dẫn người ăn. Tinh dầu ớt bảo đảm dù cho vào nồi lẩu cay rất ít ớt nhưng vẫn đủ làm người ăn cay xé lưỡi. Còn chất tạo màu đỏ sẽ cho nồi lẩu có màu đỏ hấp dẫn.

Trên bao bì ba chất phụ gia cho lẩu có ghi mã số QS (mã số về an toàn chất lượng) gồm 10 chữ số nhưng phóng viên không thể tra cứu được mã số do cơ quan nào cấp. Phóng viên gọi điện thoại đến nhà máy sản xuất có ghi tên trên bao bì. Nhà máy xác nhận mã số QS các chất phụ gia cho lẩu do họ sản xuất đều có 12 chữ số.

Tại chợ đầu mối rau ở Nam Kinh, chủ hàng họ Hoàng cho biết các chất phụ gia nêu trên thuộc hàng trái phép nên khách hàng có nhu cầu liên hệ qua điện thoại thì ông mới giao hàng tận nơi.

Chủ quán họ Ngô bán lẩu gần trường đại học giải thích tiểu xảo nằm ở nước dùng nồi lẩu. Muốn lẩu rẻ thì dùng mỡ ruột bò, mỡ từ thịt lá heo hay sử dụng loại dầu ăn chế biến từ dầu mỡ vớt từ cống rãnh, nước gạo.

Các chất phụ gia tinh dầu ớt, chất tạo màu đỏ, chất tạo mùi thơm bán tại chợ đầu mối ở Nam Kinh.

Thay vì dùng hơn chục loại gia vị điều vị như tinh dầu thực vật, tinh dầu tạo màu đỏ, tinh dầu tạo mùi, tinh dầu gà, bột gà, bột cây anh túc thì dùng ba loại phụ gia gồm chất tạo mùi thơm, tinh dầu ớt và chất tạo màu đỏ. Chỉ cần đun sôi nước lã và bỏ ba phụ gia trên vào sẽ có nồi nước lẩu thơm phức, bắt mắt.

30 nhân dân tệ (85.800 đồng VN) một nồi lẩu có thêm phụ gia hóa học, còn các thứ đi kèm như rau, mì tính tiền riêng. Chủ nhà hàng họ Đặng tại Nam Kinh cho biết như trên. Một nồi lẩu dùng toàn nguyên liệu thiên nhiên như ớt khô, đương quy, vỏ quế, đinh hương… có giá đắt hơn nhiều, chưa kể nước xương và thịt.

Đáng tiếc là đến nay chưa có cơ quan chức năng nào của Trung Quốc quản lý các chất phụ gia trên và cũng chưa có cơ quan nào kiểm tra, xác định lẩu nấu có đạt tiêu chuẩn hay không.

Cơ quan công thương cho rằng chỉ cần các chất phụ gia trên không thuộc sản phẩm “ba không” (không ngày tháng sản xuất, không chứng nhận chất lượng và không tên nhà sản xuất) thì đều hợp lệ. Vì vậy, người tiêu dùng nên quan sát khi ăn lẩu:

- Lẩu được ninh hầm từ thịt sẽ càng nấu càng thơm. Vì thế nồi lẩu mà mới bưng lên đã phát mùi thơm thì có khả năng đã bị thêm chất tạo mùi.

- Lẩu được ninh hầm từ thịt sẽ có nước dùng màu đục. Nếu dầu ớt của lẩu cay có màu đỏ sáng trong thì chắc chắn lẩu đã bị thêm tinh dầu ớt hoặc chất tạo màu đỏ.

Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) ngày 16-12 đưa tin, Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng và Trung tâm An toàn thực phẩm Hong Kong đã kiểm nghiệm 90 mẫu đồ ăn vặt như bánh quy, bánh ngũ cốc. Kết quả có tới 89 mẫu chứa chất acrylamide có thể gây ung thư với hàm lượng từ 15 mg-3.000 mg/kg. Đặc biệt loại càng mỏng càng có hàm lượng cao. Khoai tây vị nướng Jack&Jill có hàm lượng lên tới 300 mg/kg. Thực phẩm thực vật khi được gia công ở nhiệt độ từ 120oC trở lên sẽ tạo ra chất acrylamide kết tinh màu trắng, không mùi.

HOÀNG HẠNH (Theo Tân Hoa xã)