Phụ nữ Trung Quốc bất an vì xã hội kém an toàn

Một làn sóng lo ngại an ninh, an toàn trong bộ phận phụ nữ Trung Quốc vừa xuất hiện và đang lan rộng, theo báo Asia One (Singapore).



Làn sóng này bắt nguồn từ việc một phụ nữ trẻ bị tấn công, bóp cổ với ý định bắt đi ngay trong khách sạn bốn sao Yitel ở Bắc Kinh thuộc Tập đoàn khách sạn Homeinns - chuỗi khách sạn giá rẻ nổi tiếng ở Trung Quốc, trước hàng loạt máy quay an ninh và dày đặc người qua lại.

Vụ việc xảy ra ngày 3-4. Hình ảnh từ máy quay an ninh khách sạn cho thấy kẻ tấn công cô Lý là nam giới, đi cùng thang máy với cô và ra cùng một tầng. Anh ta thình lình chụp lấy cô, lôi kéo và bóp cổ cô, thậm chí còn bịt miệng cô để cô không la lên được.

Một vài người trong đó có một nhân viên khách sạn đi ngang qua nơi xảy ra vụ việc nhưng không ai giúp đỡ nạn nhân. Cuối cùng thì cũng có một vài vị khách nhận ra sự bất thường và can thiệp. Kẻ tấn công bỏ đi. Kẻ tấn công 24 tuổi, bị cảnh sát bắt vào 9 giờ tối cùng ngày tại TP Hứa Xương, tỉnh Hà Nam.

Ngày 8-4, cảnh sát Bắc Kinh công khai vụ việc. “Chúng tôi đã lập một đội điều tra vụ việc sau khi xem đoạn video người phụ nữ bị tấn công. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.”

Nạn nhân 27 tuổi, là khách du lịch đến từ tỉnh Triết Giang. Vụ việc gây chú ý lớn ở Trung Quốc. Rất nhiều cư dân mạng chỉ trích công tác quản lý an ninh của khách sạn.

Ngày 8-4, Tập đoàn khách sạn Homeinns xin lỗi cô Lý đã để xảy ra vụ việc và hứa sẽ xem xét lại công tác an ninh. Nạn nhân cho biết cô chấp nhận lời xin lỗi, nói rằng chỉ muốn biết sự thật đằng sau những gì đã xảy ra chứ không tìm kiếm bồi thường.



Phụ nữ Trung Quốc biểu tình bên ngoài khách sạn Yitel ngày 8-4, bày tỏ lo ngại về an toàn của phụ nữ. (Ảnh: AFP)

Nhiều cư dân mạng bày tỏ bất bình về thái độ vô cảm của nhiều người đi qua lại không can thiệp giúp đỡ nạn nhân. Một số đề xuất ý kiến phụ nữ cần thiết phải có cách tự vệ phòng trường hợp tương tự.



Cô Hứa, một phụ nữ Bắc Kinh 28 tuổi cho biết cô vừa mới mua một bình xịt hơi cay trên mạng để phòng rủi ro mình bị tấn công tương tự cô Lý.

Một cư dân Bắc Kinh khác, cô Lưu 27 tuổi làm việc cho một hãng phim cho biết sự việc làm cô rất lo lắng vì công việc buộc cô đi về rất trễ. Cô cho biết đang thu thập các mẹo tự vệ cho phụ nữ trên mạng và tìm mua các thiết bị giúp phụ nữ tự vệ.