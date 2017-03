Phương Tây điều 6.000 quân ngăn IS chiếm mỏ dầu ở Lybia

Theo RT, nhiệm vụ được dẫn dắt bởi lực lượng Italy, còn Anh và Pháp là lực lượng hỗ trợ chủ yếu.



Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (Ảnh: Reuters)

Đặc nhiệm cũng sẽ gửi thông tin tình báo cho quan chức Bộ Quốc phòng Anh. Đây là những dữ diệu được sử dụng để đưa đến quyết định có cần không kích hay không.

"Liên minh này sẽ cung cấp một loạt nguồn lực lớn từ giám sát cho đến tấn công IS. Tổ chức này đã đạt được bước tiến đáng kể tại Libya" - Mirror dẫn lời một nguồn tin quân sự cấp cao nói. "Chúng tôi có lực lượng mặt đất tinh nhuệ. Họ sẽ đánh giá tình hình và xác định những nơi cần tấn công, đồng thời xác định các mối đe dọa đến lực lượng của chúng tôi".

IS đã chiếm một số mỏ dầu ở Libya và đang muốn kiểm soát nhiều hơn ở nước này. Đây là mảnh đất “màu mỡ” có thể cung cấp cho IS hàng triệu USD nhằm thực hiện các vụ tấn công. IS hiện đang nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Marsa al Brega, nhà máy lọc dầu lớn nhất Bắc Phi. Nếu IS chiếm được nó, tổ chức này sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ sản lượng dầu mỏ của nước này.

Lybia lâm vào cuộc nội chiến sau sự kiện nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Hiện nay, hai chính phủ và quốc hội đang cạnh tranh để giành quyền lãnh đạo đất nước. Hiện nay có hơn 5.000 phiến quân IS đang hoạt động tại đất nước này, theo Bộ Nội vụ Lybia.