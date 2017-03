Phương Tây gia tăng sức ép với Syria

Ngày 6-2 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đóng cửa đại sứ quán ở Syria và triệu hồi nhân viên sứ quán về nước. Lý do: Syria không bảo đảm an toàn cho sứ quán. Đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford đã về nước hôm 24-10-2011 do lo ngại bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân Mỹ đến Syria và yêu cầu công dân Mỹ ở Syria rời Syria ngay lập tức. Cùng ngày, Ý, Bỉ và Anh đã triệu hồi đại sứ tại Syria về nước.

Trong khi đó, ngày 7-2, Hội đồng Dân tộc Syria (các phe phái chống đối chính quyền Syria) và Quân đội Syria tự do (binh sĩ Syria đào ngũ) đã cùng ra thông cáo kêu gọi các doanh nhân Syria và Ả Rập đầu tư cho các chiến dịch của phe nổi dậy chống chính phủ.

Trước đó tại Pháp, trong buổi tiếp Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria Burhan Ghalioun, Ngoại trưởng Alain Juppé khẳng định Pháp xem Hội đồng Dân tộc Syria là đại diện hợp pháp của Syria.

Lao động Iraq ở Syria đã rời Syria về nước ngày 7-2. Ảnh: REUTERS

Sau đó, ông đã điện đàm với Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al Arabi và Thủ tướng Qatar Hamad Ben Jassem Al Thani để tham khảo ý kiến về ý định thành lập Nhóm Những người bạn Syria. Dự kiến tổ chức này gồm các nước muốn gây sức ép với Syria.

Liên quan đến lực lượng quân đào ngũ Syria, ngày 6-2, tướng Mostafa Ahmad al-Sheikh đã thông báo thành lập Hội đồng Quân sự cách mạng cấp cao để giải phóng Syria.

Tuy nhiên, vài giờ sau đó Đại tá Riad al Assad chỉ huy Quân đội Syria tự do khẳng định tướng Mostafa Ahmad al-Sheikh không đại diện cho Quân đội Syria tự do.

Tướng Mostafa Ahmad al-Sheikh là sĩ quan mang quân hàm cao nhất trong quân đội chính phủ đã đào ngũ hồi tháng 1 và đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo Hurriyet Daily News của Thổ Nhĩ Kỳ, trước đó ông là nhân vật thứ hai chỉ huy quân đoàn bắc Syria, phụ trách tình báo.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đã quan sát thấy một bộ phận đáng kể sĩ quan cấp cao trong quân đội Syria đã rời bỏ hàng ngũ sang đầu quân với phe nổi dậy.

Báo chí phương Tây ngày 7-2 cho biết sáng cùng ngày, quân đội chính phủ Syria tiếp tục bắn pháo ở TP Homs. Phe nổi dậy tố cáo quân đội chính phủ đã sát hại 97 dân thường. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Syria khẳng định các phần tử bị tiêu diệt ở Homs là bọn khủng bố.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhận định bạo lực ở Syria đang leo thang. Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al Arabi cảnh báo khủng hoảng Syria đang trượt dần đến nội chiến. Saudi Arabia cảnh báo thảm họa nhân đạo ở Syria đang đến gần.

Báo Times (Anh) ngày 7-2 đưa tin lần đầu tiên từ đầu phong trào biểu tình chống chính phủ cách đây 11 tháng, bà Asma Al-Assad, phu nhân tổng thống Syria, đã lên tiếng ủng hộ chồng. Bà cho biết bà quan tâm đến thương lượng, lắng nghe và động viên các gia đình nạn nhân. Bà Asma Al-Assad 36 tuổi chào đời ở Anh, có gia đình ở TP Homs, là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni.

Libya: Ngày 6-2 theo giờ địa phương, những người chống đối chính phủ Syria đã ném đá, trứng và cà chua vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tripoli để phản đối Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria. Hôm trước đó, họ đã tấn công Đại sứ quán Nga. Venezuela: Ngày 5-2, tại hội nghị thượng đỉnh ở Caracas, các nước thuộc tổ chức Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) ra thông cáo lên án lực lượng vũ trang do các cường quốc nước ngoài hậu thuẫn đã gây bạo lực đối với nhân dân Syria, đồng thời lên án chính sách can thiệp và gây bất ổn của phương Tây.

THIÊN ÂN - HOÀNG DUY (Theo AFP, RIA Novosti, VOA, Bloomberg, Reuters, THX)