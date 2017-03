Putin đến Ankara: Tham vọng và trò chơi 2 mặt của người Thổ

Đi cùng với ông là một phái đoàn gồm 10 bộ trưởng cấp cao. Mặc dù Ankara và Moscow thường không chung chí hướng trong các vấn đề chính trị ngoại giao nhưng mối quan hệ về kinh tế giữa hai nước luôn “nồng ấm” hơn người ta nghĩ.



“Lạnh nhạt” trong chính trị

Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Nga bị chi phối khá nhiều bởi tình hình chính trị phức tạp tại hai điểm nóng Ukraine và Syria. Đầu tiên, vấn đề người dân tộc thiểu số Tatar- chiếm khoảng 12% dân số Crimea đồng thời cũng là một nhóm sắc tộc đông đảo ở Thổ Nhĩ Kỳ với hơn 5 triệu người đang là vấn đề căng thẳng giữa 2 nước. Ankara muốn bảo vệ những người Crimea gốc Thổ và tuyên bố chống lại hành động sáp nhập bán đảo này của Nga.



Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Edorgan và tổng thống Nga Putin gặp gỡ tại Ankara (Ảnh: RIA)

Trong khi đó, Ankara cũng là đồng minh then chốt trong cuộc chiến chống Nhà Nước Hồi Giáo (IS) của Washington do biên giới chung kéo dài với Syria. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nước chống chính quyền Assad tích cực nhất trong khi Nga vẫn liên tục hỗ trợ vị tổng thống đang bị cô lập ở Damascus.

Nhưng “ấm áp” về kinh tế

Tuy nhiên, bất chấp các mâu thuẫn trên, quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đã được cải thiện trong thời gian gần đây nhờ chính sách thương mại và buôn bán năng lượng. Ngay trước chuyến thăm của ông Putin, Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak tuyên bố công khai trên hãng tin RT "Thổ Nhĩ Kỳ đã hành động ngược lại với các nước phương Tây. Và họ cũng không tạo ra bất kỳ vấn đề với các đường ống dẫn khí đốt South Stream. Biết đâu sẽ có một đường ống dẫn mới có thể được xây dựng thông qua phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ khi các dự án South Stream được hoàn thành ".

Ngược lại Ankara cũng là một thị trường tiêu thụ quan trọng của Moscow. Theo báo cáo của tập đoàn năng lượng Gazprom, Thổ Nhĩ Kỳ là "nước Châu Âu nhập khẩu khí đốt nhiều thứ hai của Nga sau khi Đức" và chiếm 33% năng lượng tiêu thụ của cả nước. Quốc gia Nam Âu này dường như đã trở thành người phụ thuộc to lớn của Nga về nguồn cung năng lượng ( lên đến 72% lượng năng nhập khẩu).

Phía Nga cho biết đã có 18 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ đã được xuất khẩu từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ trong chín tháng cuối năm nay. Con số này thật sự rất cao khi tổng khối lượng thương mại nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ là 23.7 tỉ USD và tất nhiên phần lớn trong đó là năng lượng.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ của 2 nhà lãnh đạo tại Ankara vừa qua đã bị các chính trị gia phương Tây chỉ trích. Điển hình là thượng nghị sĩ John McCain khi ông gọi tông thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan “ là một người Hồi giáo cực đoan Thậm chí tệ hơn, ông ta đã trở thành một nhà độc tài áp bức." còn tổng thống Nga Putin là “ Mafia và đang điều hành một trạm xăng dưới danh nghĩa một quốc gia”

Bất chấp những chỉ trích đó, tổng thống Edorgan tuyên bố sẽ tăng khối lượng thương mại trao đổi giữa 2 quốc gia từ 32 tỉ USD lên 100 tỉ USD vào năm 2023. Trong khi đó ông Putin cũng hứa hẹn sẽ giảm giá năng lượng trong tương lai và đầu tư xây dựng các đường ống dẫn dầu mới đi qua Nam Âu mà không đâu khác chính là Thổ Nhĩ Kỳ, thay thế cho các đường ống đi qua Ukraine. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận thấy Nga và Thổ đang dần trở thành bạn tốt của nhau. Khi có tiền thì ai cũng có thể trở thành bạn bè.

Nước cờ hai mặt

Tất nhiên, sự “nồng ấm” giữa Ankara và Moscow không thể khiến Washington và EU “ăn ngon ngủ yên”.

Với những hứa hẹn từ người Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu nắm được một nửa tham vọng của mình. Tháng trước, tổng thống Edorgan đến thăm Turkmenistan và gặp gỡ Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedov để thúc đẩy các dự án đường ống dẫn khí đốt Anatolian (TANAP)-được xem là niềm hy vọng tiếp theo của Ankara. Cùng với nguồn khí tự nhiên từ Azerbaijan, khí đốt từ Turkmenistan cũng đóng góp vào hệ thống vận chuyển năng lượng này. Và trong tương lai không xa (hoàn thành năm 2019), TANAP sẽ cạnh tranh sòng phẳng với hệ thống khí đốt của Nga, trùng hợp thay nó cũng (đã được hứa) sẽ đi qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.



Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Edorgan gặp gỡ vào tháng trước (Ảnh: AFP)

Với tam giác năng lượng “Thổ Nhĩ Kỳ-Azerbaijan-Turkmenistan”, EU có nhiều lý do để bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào nước Nga. Nhưng với việc con gấu Nga đang sưởi ấm dưới ánh trăng lưỡi liềm (lá cờ của Thổ Nhĩ Kỳ) thì dường như ông Edorgan đang dần cho thấy tham vọng của mình.

Ankara giờ đây đang tham gia một trò chơi “đi dây” giữa các liên mình. Họ gây áp lực lên EU bởi các thỏa thuận kinh tế với Nga, đồng thời cũng xây dựng cho riêng mình một hệ thống cạnh tranh với Moscow. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dường như không chỉ ấp ủ thiết lập đất nước của mình như một trung tâm năng lượng quan trọng mà còn là một cường quốc của lục địa Á Âu có khả năng nói chuyện bình đẳng với các liên minh hay cường quốc lớn khác như Nga và EU.

Mâu thuẫn nội tại

Tham vọng của ông Edorgan là rất lớn và đầy lý tưởng nhưng không phải dư luận nào ở nước Thổ cũng ủng hộ ông. Ngay khi ông Putin vừa đặt chân xuống Ankara, hàng ngàn người Tatars đã tổ chức biểu tình tại đại sứ quán Nga để phản đối Moscow sáp nhập vùng đất của tổ tiên họ, bán đảo Crimea.

Những cuộc biểu tình này cùng với những phản ứng trái chiều về chính sách của chính phủ ông Edorgan về vấn đề chống IS ở Syria ngày càng khiến dư luận Thổ Nhĩ Kỳ bất ổn. Rất nhiều ý kiến cho rằng những hợp đồng béo bở ký với Nga chỉ làm giàu thêm cho những nhà tài phiệt Thổ Nhĩ Kỳ, sự chênh lệch giàu nghèo đã tăng tỉ lệ thuận với những hợp đồng đó.

Giờ đây, ông Edorgan vì sự phát triển thịnh vượng của Thổ Nhĩ Kỳ đang phải giải một bài toán hóc búa với ba lựa chọn ( Nga, phương Tây và sự ổn định quốc nội.) mà nếu bỏ cái nào cũng sẽ làm cho giấc mơ huy hoàng sụp đổ thảm hại.