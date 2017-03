Putin giải các bài toán khó thế nào?

Mỹ và EU không trừng phạt thêm đối với Nga Ngày 19-12, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo khẳng định Luật Ủng hộ tự do Ukraine 2014 vừa được Tổng thống Obama phê chuẩn hôm trước đó có khả năng cản trở quá trình hợp tác Nga-Mỹ trong tương lai. Luật cho phép chính phủ tiếp tục trừng phạt đối với Nga và cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Hôm 18-12, Tổng thống Obama giải thích luật này đã trao cho chính phủ thêm quyền trừng phạt nhưng đến giờ này ông không có ý định áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Ông kêu gọi Nga “chấm dứt chiếm đóng và thôn tính Crimea” đồng thời ngừng hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Ông khẳng định Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ cấm vận nếu Nga tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ký kết ở Minsk và có giải pháp bền vững tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong khi đó, hội nghị cấp cao của EU ở Brussels (Bỉ) hôm 18-12 đã nhất trí không quyết định thêm biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố: “Chúng ta lên án mạnh mẽ thái độ của Nga ở Ukraine nhưng chúng ta phải thương lượng”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết EU cần một chiến lược dài hạn liên quan đến Nga. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết tình hình giảm thang cấm vận sẽ phụ thuộc vào tình hình Ukraine. Cùng ngày, EU đã thông qua đợt cấm vận thứ ba đối với Crimea và Sevastopol (đã sáp nhập vào Nga từ tháng 3). Từ ngày 20-12, mọi đầu tư và thương mại vào Crimea và Sevastopol đều bị cấm. Các hợp đồng hiện tại được kéo dài đến ngày 20-3-2015. Lệnh cấm liên quan đến giao thông, viễn thông, sản xuất dầu mỏ và khí đốt cùng các nguồn khoáng sản khác. 53 câu hỏi đã được Tổng thống Putin trả lời trong cuộc họp báo, tức hơn một câu hỏi so với năm 2013. Từ tháng 7-2001, ông thường xuyên tổ chức họp báo hằng năm. Đây là cuộc họp báo thường niên thứ 10 của ông. Thời gian họp báo năm nay dài ba tiếng 10 phút so với bốn tiếng năm phút năm ngoái. Năm 2008 là năm kỷ lục với thời gian họp báo dài bốn tiếng 40 phút, 1.364 nhà báo tham dự và 106 câu hỏi được trả lời.