Putin: ‘Mỹ đang chơi trò hai mang với IS’

Trong bài phát biểu hôm 22-10 trước các chính trị gia và chuyên gia ở CLB Quốc tế Valdai, ông Putin cho rằng Mỹ đang cố lợi dụng các nhóm khủng bố, đặc biệt là IS để “bố ráp và lật đổ chính quyền họ thù ghét”. Trên bàn cờ chính trị Trung Đông, Mỹ đang chơi trò hai mang vừa chống vừa ủng hộ những nhóm khủng bố khác nhau.

Tổng thống Nga đưa ra giả thuyết thế này: “Băng nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm cứ phần lớn lãnh thổ. Nếu chính quyền Damascus hoặc Baghdad bị bao vây bởi các nhóm khủng bố, đồng nghĩa rằng chúng sẽ trở thành chính quyền chính thức và đẩy nhanh quá trình mở rộng chiếm cứ ra toàn cầu”.



Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chính quyền Syria hiện thời vẫn còn hiện hữu, được quốc tế công nhận và vì vậy cần có tiếng mạnh mẽ hơn trong vấn đề chống khủng bố. Phía tổng thống Syria Bashar al-Assad nhất trí với Nga về điều này và Moscow sẽ tài trợ vũ khí cho Syria. Theo ông Putin, sẽ rất tốt nếu không phân chia nhóm chiến đấu vì Syria cần sự thống nhất để chiến đấu vì lợi ích chung là tiêu diệt IS.

CLB Valdai năm nay là nơi ông Putin có buổi nói chuyện nhằm đẩy mạnh phát triển ngành xe hơi nội địa. Nhưng nhân buổi gặp này, ông chủ điện Kremlin cũng trình bày đôi chút về chiến sự ở Syria.

Bên lề buổi nói chuyện ở CLB, đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết theo suy luận của ông, động thái của Anh ở Iraq và Syria đã thể hiện ý đồ muốn mượn tay IS để kết liễu chính quyền Assad.



Ông Putin có buổi nói chuyện tại CLB Valdai. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Yakovenko, đó chính là lý do vì sao Mỹ và Anh không giải quyết triệt để IS mà để chúng lật đổ chính quyền Syria trước. Báo cáo phân tích của Reuters về các dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy gần 80% mục tiêu Nga tấn công không do IS kiểm soát.