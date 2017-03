Putin: Nga không can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ

Nga không có ý định tác động hay can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tại một cuộc họp báo ở Ấn Độ, bên lề một hội nghị khu vực ở Ấn Độ với sự tham gia của các nước Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi.



“Tôi muốn làm rõ với mọi người, cả với những người bạn Mỹ và các đối tác, rằng chúng tôi không tác động đến cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ. Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ” - hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Putin.

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng đảng Dân chủ để can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo ông Putin, lĩnh vực an ninh của Nga hoạt động quy định rất chặt chẽ. Trong khi Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ thì không, chính Mỹ mới là nước theo dõi Nga, an ninh, tình báo Mỹ “do thám và nghe lén tất cả mọi người”.



Tổng thống Nga Putin nói Nga không có ý định can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ. Ảnh: RT



Quan hệ Nga và Mỹ xấu đi sau sự cố thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do hai nước bảo trợ bị sụp đổ tháng trước. Mỹ cáo buộc Nga là tội phạm chiến tranh ở Syria.

Ông Putin nói ông hy vọng quan hệ của Mỹ và Nga sẽ được cải thiện sau cuộc bầu cử này. Ông Putin khẳng định muốn quan hệ hai bên sẽ được khôi phục và phát triển bất kể ai là tổng thống mới ở Mỹ.

“Nếu đối tác ở Mỹ muốn làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẽ hợp tác. Tôi hy vọng khi cuộc vận động tranh cử này kết thúc, thời điểm khó khăn trong nội bộ chính trị Mỹ qua đi, quan hệ Nga-Mỹ sẽ có cơ hội được khôi phục”.

Tại Mỹ, ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump kêu gọi hợp tác với Nga và bày tỏ thiện cảm với ông Putin. Trong khi đó, ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton luôn có thái độ chỉ trích Nga và ông Putin.