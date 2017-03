Quân của tổng thống và phó tổng thống Sudan đấu súng

Hội đồng Bảo an đề nghị các nước trong khu vực và Liên minh châu Phi đối thoại kiên quyết với các nhà lãnh đạo Nam Sudan để giải quyết khủng hoảng. Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ củng cố phái bộ LHQ tại Nam Sudan và đề nghị các nước trong khu vực chuẩn bị cung cấp thêm quân khi Hội đồng Bảo an ra quyết định. Kenya và Sudan đã kêu gọi chấm dứt xung đột tại Nam Sudan.





Từ ngày 7-7, quân đội thường trực của tổng thống và lực lượng của phó tổng thống (trước đây vốn là quân nổi dậy) đã giao tranh ác liệt trên đường phố thủ đô Juba. Hai bên sử dụng súng cối, súng phóng lựu, pháo hạng nặng cùng trực thăng và xe tăng. Trong hai ngày 9 và 10-7 đã có 200 người chết. Hàng ngàn dân thường đã phải tản cư (ảnh) đến trại của LHQ.