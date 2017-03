Quân đội Iraq chiếm bộ chỉ huy IS tại Fallujah

Quân đội Iraq đã chiếm bộ chỉ huy của IS đặt tại tòa nhà chính quyền, trụ sở cảnh sát và cơ quan an ninh địa phương.

Tướng Abdelwahab al-Saadi, tư lệnh chiến dịch hành quân đánh chiếm Fallujah khẳng định với hãng tin AFP: “Các đơn vị lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố cùng với lực lượng phản ứng nhanh đã chiếm được tòa nhà chính quyền ở trung tâm Fallujah”.

IS chiếm được Fallujah vào tháng 1-2014. Ngày 23-5, quân đội Iraq đã mở chiến dịch hành quân tái chiếm Fallujah với sự yểm trợ về không quân của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu.

IS phản công rất yếu ớt, một số tay súng IS đã trà trộn vào dân thường để tìm đường đào tẩu. Hầu hết bọn chỉ huy cũng đã bỏ chạy, chỉ để lại các tay súng kinh nghiệm lập thành các ổ đề kháng.





Hiện thời quân đội Iraq đã kiểm soát được gần 50% TP. Trong những ngày tới, quân đội Iraq sẽ gặp nhiều khó khăn do chất nổ bọn IS gài lại và hàng ngàn người dân bị IS cầm chân trong vùng chiến sự.

Trong khi đó, đài truyền hình RT (Nga) đã phát thiên phóng sự ghi nhận từ nhiều tháng nay, bọn IS tại Syria đã đào giao thông hào và gài mìn dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở bên kia biên giới cách đó vài trăm mét vẫn án binh bất động.

IS đang kiểm soát 98 km đường biên giới Syria. Theo RT, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng tình hình an ninh càng xấu thì chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad càng dễ bị lật đổ.

Liên quan đến số phận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, ngày 16-6 (giờ địa phương), hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad khẳng định Abu Bakr al-Baghdadi chỉ bị thương. Ông cho biết không có thông tin đáng tin cậy cho thấy Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Hôm 10-6, đài truyền hình Al-Sumariya của Iraq đưa tin thủ lĩnh IS bị thương trong một vụ không kích của máy bay liên minh gần biên giới Syria. Sau đó, các đài truyền hình Sama TV và Al-Ekhbariya của Syria tiếp tục loan tin thủ lĩnh IS đã chết.