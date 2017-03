Quân đội Iraq mở chiến dịch tái chiếm Mosul

Chiến dịch hành quân đã diễn ra với sự yểm trợ về không quân của liên minh do Mỹ đứng đầu. Lực lượng người Kurd ở Iraq thông báo quân đội Iraq đã giải phóng được bốn, năm làng. Mosul là thủ phủ của tỉnh Niniveh, cách thủ đô Baghdad 360 km. Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm Mosul từ tháng 6-2014. Đây là TP lớn thứ hai ở Iraq và là TP lớn nhất thất thủ vào tay IS.





Trong khi đó tại Syria, quân đội chính phủ có máy bay Nga yểm trợ đang chuẩn bị tấn công tái chiếm thành cổ Palmyra. Ngày 24-3, quân đội chỉ còn cách cửa ngõ Palmyra 800 m (ảnh). Palmyra đã bị IS chiếm gần một năm nay.