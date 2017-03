‘Quân đội Mỹ không tuân lệnh Tổng thống Obama’

Theo hãng tin Sputnik, hôm 26-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay lực lượng vũ trang Mỹ có lẽ đã không tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Obama trong các hoạt động của Washington ở Syria.

“Chúng ta có thể đoán được lý do tại sao cần tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần. Rõ ràng, liên minh quân sự phương Tây do Mỹ dẫn đầu với mục tiêu xóa sổ IS, đã không hề đá động gì tới Mặt trận al-Nusra ở Syria và họ đã không làm trọn bổn phận của mình” - ông Lavrov nói.



Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov . ẢNh: Sputnik

“Như tôi vẫn khẳng định, Tổng tư lệnh Mỹ Barack Obama ủng hộ hợp tác với Nga. Ông ấy đã xác nhận điều đó trong cuộc gặp với Tổng thống nga Vladimir Putin ở Trung Quốc".

"Như vậy, rõ ràng lực lượng quân đội Mỹ đã không nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của họ. Sẽ rất khó để tin tưởng hoàn toàn vào liên minh do Mỹ đứng đầu khi lực lượng này đặt mục tiêu chống IS nhưng lại tránh không kích Mặt trận al-Nusra” - Ngoại trưởng Nga nói.



Ông nói thêm ông chắc chắn không thể tin tưởng Mỹ hoàn toàn. Mỹ muốn lập điều kiện bổ sung liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đạt được với Nga ngoài những gì hai bên đã đồng ý, ông Lavrov nói.

Dù còn tồn tại bất đồng liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố ở Syria nhưng người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho hay vẫn còn quá sớm để tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn do Nga-Mỹ làm trung gian, bị phá vỡ.